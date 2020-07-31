Мария Ласицкене не планирует выступать за сборную Беларуси на предстоящих Олимпийских играх в Токио

Источник материала: ОНТ









Об этом заявила менеджер спортсменки Ольга Назарова. Ранее сразу несколько источников сообщали, что самая титулованная прыгунья в высоту готова сменить спортивное гражданство и представлять нашу сборную. «Никто никаких запросов по этому поводу не делал», – заявила Назарова. С 2015 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики дисквалифицирована. И после неоплаты очередного штрафа в размере 6 миллионов долларов стало очевидным, что легкоатлетов из России не допустят к участию в Олимпиаде в Токио.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram