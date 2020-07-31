Стоматолог объясняет, на какие уловки производителей зубных паст мы попадаемся зря

Источник материала: Tut.by

На какие уловки идут производители зубных паст, чтобы выделить свой товар на полках и привлечь покупателя? Объясняем, к каким надписям на упаковках стоит отнестись с долей недоверия, а на что напротив следует обратить внимание.

Анна СавельеваСемейный врач-стоматолог в Центре стоматологической,

функциональной и эстетической реабилитации «VINIR», ведет блог в Instagram Семейный врач-стоматолог в Центре стоматологической,функциональной и эстетической реабилитации «VINIR», ведет блог в

Отбеливающая зубная паста

На самом деле зубная паста не может отбелить эмаль. Она может лишь немного осветлить ее, убрав часть окрашенного налета (этот эффект достигается за счет жестких абразивов в пасте, а также ферментов). То есть светлее природного оттенка никакие зубные пасты зубы сделать не могут. Пользоваться такими пастами лучше курсом либо несколько раз в неделю, но значительного эффекта ожидать не стоит.

Двойной (жидкий) кальций в составе

На деле оказывается лишь один кальций, и тот в составе карбоната кальция. Кто немного помнит школьный курс химии, помнит, что это мел — дешевый абразив, который добавляют в зубные пасты. Соединение нерастворимо в воде, значит никаким источником кальция стать не может.

Фтор в составе

Фтор фтору рознь. Монофторфосфат натрия, который часто добавляют как дешевый носитель ионов фтора практически не распадается на ионы. А значит толку от такой пасты будет ноль. Зато на упаковке можно гордо указать, что паста содержит фтор в необходимой концентрации. Самый активный фторид — аминофторид (олафлур), чуть менее активен фторид натрия.



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Маркировка возраста

То, на что вообще нет смысла обращать внимания. Производитель может указать любую маркировку, никто это не контролирует. При назначении той или иной пасты стоит ориентироваться только на состав и концентрацию фтора. Порой в средство для самых маленьких добавляют вредные консерванты, в то время как пасты для взрослых имеют хороший состав и их можно смело использовать и для детей.

Маркировки «рекомендовано ассоциациями стоматологов», «эко», «био», «натуральный состав»

Чаще всего служат лишь для привлечения внимания покупателя. Состав необходимо читать и анализировать самостоятельно. Вот, например, нежелательные компоненты в детских средствах:

SLS, SLES

PEG

Парабены

2-бром-2-нитропропан-1,3-диол

И помните, что на натуральные средства с растительными экстрактами и маслами индивидуальная реакция возникает даже чаще, чем на средства без них.