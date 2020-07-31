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Стоматолог объясняет, на какие уловки производителей зубных паст мы попадаемся зря

31.07.2020 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На какие уловки идут производители зубных паст, чтобы выделить свой товар на полках и привлечь покупателя? Объясняем, к каким надписям на упаковках стоит отнестись с долей недоверия, а на что напротив следует обратить внимание.

  • Анна СавельеваСемейный врач-стоматолог в Центре стоматологической,
    функциональной и эстетической реабилитации «VINIR», ведет блог в Instagram

Отбеливающая зубная паста

На самом деле зубная паста не может отбелить эмаль. Она может лишь немного осветлить ее, убрав часть окрашенного налета (этот эффект достигается за счет жестких абразивов в пасте, а также ферментов). То есть светлее природного оттенка никакие зубные пасты зубы сделать не могут. Пользоваться такими пастами лучше курсом либо несколько раз в неделю, но значительного эффекта ожидать не стоит.

Двойной (жидкий) кальций в составе

На деле оказывается лишь один кальций, и тот в составе карбоната кальция. Кто немного помнит школьный курс химии, помнит, что это мел — дешевый абразив, который добавляют в зубные пасты. Соединение нерастворимо в воде, значит никаким источником кальция стать не может.

Фтор в составе

Фтор фтору рознь. Монофторфосфат натрия, который часто добавляют как дешевый носитель ионов фтора практически не распадается на ионы. А значит толку от такой пасты будет ноль. Зато на упаковке можно гордо указать, что паста содержит фтор в необходимой концентрации. Самый активный фторид — аминофторид (олафлур), чуть менее активен фторид натрия.


Фото: pixabay.com

Маркировка возраста

То, на что вообще нет смысла обращать внимания. Производитель может указать любую маркировку, никто это не контролирует. При назначении той или иной пасты стоит ориентироваться только на состав и концентрацию фтора. Порой в средство для самых маленьких добавляют вредные консерванты, в то время как пасты для взрослых имеют хороший состав и их можно смело использовать и для детей.

Маркировки «рекомендовано ассоциациями стоматологов», «эко», «био», «натуральный состав»

Чаще всего служат лишь для привлечения внимания покупателя. Состав необходимо читать и анализировать самостоятельно. Вот, например, нежелательные компоненты в детских средствах:

  • SLS, SLES
  • PEG
  • Парабены
  • 2-бром-2-нитропропан-1,3-диол

И помните, что на натуральные средства с растительными экстрактами и маслами индивидуальная реакция возникает даже чаще, чем на средства без них.

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На какие уловки идут производители зубных паст, чтобы выделить свой товар на полках и привлечь покупателя?
 
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