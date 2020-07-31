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Ночью в деревне Самсоны сгорели два деревянных строения: подожгла соседка, а назвать мотива не смогла
Источник материала: ОНТ
ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ. Сенненский район. Ночью в деревне Самсоны сгорели два деревянных строения. На одном участке.
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Без человеческих жертв. Милиция установила, что пожар был рукотворным. Подозрение пало на 66-летнюю женщину. Из этой же деревни. Пенсионерка созналась. Назвать мотив при этом затруднилась. Просто подложила газеты к чужой хозпостройке и подожгла. И это не всё. Оперативники полагают, что пенсионерка причастна к ещё одному пожару. В мае огонь практически полностью уничтожил дачный дом в соседней деревне.
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Ночью в деревне Самсоны сгорели два деревянных строения: подожгла соседка, а назвать мотива не смогла
ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ. Сенненский район. Ночью в деревне Самсоны сгорели два деревянных строения. На одном участке. Подробнее смотрите в мультимедийном проекте...
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