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Ночью в деревне Самсоны сгорели два деревянных строения: подожгла соседка, а назвать мотива не смогла

31.07.2020 17:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ночью в деревне Самсоны сгорели два деревянных строения: подожгла соседка, а назвать мотива не смогла

ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ. Сенненский район. Ночью в деревне Самсоны сгорели два деревянных строения. На одном участке. 

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Без человеческих жертв. Милиция установила, что пожар был рукотворным. Подозрение пало на 66-летнюю женщину. Из этой же деревни. Пенсионерка созналась. Назвать мотив при этом затруднилась. Просто подложила газеты к чужой хозпостройке и подожгла.  И это не всё. Оперативники полагают, что пенсионерка причастна к ещё одному пожару. В мае огонь практически полностью  уничтожил дачный дом в соседней деревне.

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Теги: Новости
 
 
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ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ. Сенненский район. Ночью в деревне Самсоны сгорели два деревянных строения. На одном участке.  Подробнее смотрите в мультимедийном проекте...
 
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