Ночью в деревне Самсоны сгорели два деревянных строения: подожгла соседка, а назвать мотива не смогла

Источник материала: ОНТ

ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ. Сенненский район. Ночью в деревне Самсоны сгорели два деревянных строения. На одном участке.

Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:





Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал . Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK • Обсудить новость в Facebook • Обсудить новость в Одноклассниках •

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Без человеческих жертв. Милиция установила, что пожар был рукотворным. Подозрение пало на 66-летнюю женщину. Из этой же деревни. Пенсионерка созналась. Назвать мотив при этом затруднилась. Просто подложила газеты к чужой хозпостройке и подожгла. И это не всё. Оперативники полагают, что пенсионерка причастна к ещё одному пожару. В мае огонь практически полностью уничтожил дачный дом в соседней деревне.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram