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На БелЖД украли партию комплектующих стоимостью около 40 тысяч рублей

31.07.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На белорусской железной дороге разоблачили расхитителей. Нечистые на руку злоумышленники украли комплектующие стрелочного перевода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На БелЖД украли партию комплектующих стоимостью около 40 тысяч рублей

В преступной схеме замешаны пять человек. Среди них должностные лица, их подчиненные, строительные организации и представители бизнеса. Ущерб – около 40 тысяч рублей.

На БелЖД украли партию комплектующих стоимостью около 40 тысяч рублей

Инцидент расценивается как должностное преступление в Минской дистанции пути. Расхитители задержаны с поличным. Возбуждено уголовное дело.  

На БелЖД украли партию комплектующих стоимостью около 40 тысяч рублей

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси:  
Оперативники установили несколько аналогичных эпизодов преступной деятельности фигурантов. В ближайшее время им будет дана правовая оценка, а уголовное дело будет передано в Следственный комитет для расследования.  

На БелЖД украли партию комплектующих стоимостью около 40 тысяч рублей

Небезынтересно, что партию узлов и агрегатов изначально приобретали для обновления железнодорожного полотна в рамках госзакупки. Но реконструкция так и осталась на бумаге. На перепродаже товара планировали нажиться коммерсанты из Витебска.  

Люди в материале: Вероника Посметьева

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. На белорусской железной дороге разоблачили расхитителей. Нечистые на руку злоумышленники украли комплектующие стрелочного перевода, сообщили в...
 
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