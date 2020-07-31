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На БелЖД украли партию комплектующих стоимостью около 40 тысяч рублей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На белорусской железной дороге разоблачили расхитителей. Нечистые на руку злоумышленники украли комплектующие стрелочного перевода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преступной схеме замешаны пять человек. Среди них должностные лица, их подчиненные, строительные организации и представители бизнеса. Ущерб – около 40 тысяч рублей.
Инцидент расценивается как должностное преступление в Минской дистанции пути. Расхитители задержаны с поличным. Возбуждено уголовное дело.
Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси:
Небезынтересно, что партию узлов и агрегатов изначально приобретали для обновления железнодорожного полотна в рамках госзакупки. Но реконструкция так и осталась на бумаге. На перепродаже товара планировали нажиться коммерсанты из Витебска.
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Новости Беларуси. На белорусской железной дороге разоблачили расхитителей. Нечистые на руку злоумышленники украли комплектующие стрелочного перевода, сообщили в...
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