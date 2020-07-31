«Плохо, если пьешь ромашку целый год». История 29-летней травницы с медицинским образованием

Источник материала: Tut.by

«Давно ли я собираю травы? С детства, — улыбается 29-летняя Мария Малышко. — Помню июль, когда мы ходили на сбор таволги около ручейка. Научное название таволги — лабазник вязолистный. Это высокая, до двух метров, трава с беленькими цветочками. У нее медовый-медовый запах…» HEALTH.TUT.BY поговорил с Марией, врачом и травницей, о самых душистых чаях, правилах сбора растений и сочетании доказательной медицины с фитотерапией.

Ароматы детства

— Сколько себя помню, в моей семье всегда были и есть травы.

Дедушка Марии Владимир Корсун — доктор медицинских наук, профессор кафедры фитотерапии Института восточной медицины РУДН. Тетя Елена Корсун — кандидат медицинских наук, заведующая той же кафедрой. Близкие живут в России: там, объясняет девушка, с фитотерапией отношения проще.





Ребенком Мария ездила к родственникам на лето в Подмосковье, и в ее жизнь вплетались сладкие ароматы таволги. Утром пробежка за одуванчиками для салата, вечером нарезка трав садовыми ножницами. На чердаке сушится иван-чай. Дважды в год обязательно пропить сборы с полынью.

— Мы постоянно собирали растения: чабрец, мяту, липу… Говорю — и вкус чая с липой во рту. Все это ароматы моего детства.

Бабушкины сказки

В 5-м классе Марии дали задание: напиши о будущей профессии. Долго думала, что выбрать: дело переводчика или врача? Сочинила про медицину, сдала, и забылось. Но когда пришлось определяться всерьез, пошла по тому же пути.

За шесть лет учебы в БГМУ с лекарственными травами столкнулась один раз: электив на десять дней по безопасности фитопрепаратов на кафедре клинической фармакологии.





Медик объясняет: во врачебной среде к «целебным травкам» принято относиться скептически. Что и говорить, у нее самой случился «стоп» на третьем курсе с началом занятий в стационарах.

— Помню это неверие: «Бабушкины сказки!» А теперь считаю, что зря о растениях не говорят в вузе: люди все равно заваривают травы и зачастую вредят себе. Кто знает, например, что модный иван-чай не подходит беременным?





Мария отработала меньше года врачом общей практики в минской поликлинике и ушла в декрет — растит двух дочек.

— Но после планирую вернуться в медицину.

Печенье из крапивы

В 2014-м Мария оказалась в группе фитоэкотуризма — не без влияния дедушки. Фитоэкскурсии под Барановичами он проводил совместно с Николаем Огреничем, акушером-гинекологом по специальности. Николая Антоновича Мария называет своим наставником:

— В таких походах вернулась любовь к тому, чтобы собирать чаи для своей семьи.

В соавторстве с родственниками и наставником у Марии вышли несколько книг: «История фитотерапии в Беларуси», «Фитотерапия для детей».





Собирать растения девушка ездит за 30 км от Минска, в деревню Хоруженцы. Летом работы больше всего: это время листьев, цветов, трав. Осенью собирают корни: цикория, лопуха, одуванчика, спорыша. Зимой, особенно в мороз, заготавливают хвою. Весна приносит почки, молодые листочки и побеги.





— Считается, что самые сильные травы в мае: не зря так любят майскую крапиву. Делать из лекарственных растений можно не только чай. Из них готовят мази, добавляют в смузи или даже специи. Хороший вариант — мед с травами. Я ставлю на стол салаты с листом одуванчика, со снытью, с крапивой.

— Какой у крапивы вкус?

— Ореховый. Я и печенье делаю из крапивы.

Начинать с простого

Главная инструкция для травника: берите только то, что знаете.

— Начинать лучше с простого: зайти в свой сад на даче, собрать лист черной смородины, малины, земляники, яблони — и не надо высоких материй. Если лес, то обязательно проверить на радиологических картах и правильно одеваться: сейчас клещи.





Собирать травы хорошо в солнечную, сухую погоду — и важно успеть до полудня.

— Эфирно-масличные растения, например чабрец, открывают цветочек утром: после того как сойдет роса. К середине дня масел, за которые мы чабрец так любим, станет меньше: улетучатся.





Листья малины, яблони Мария ферментирует. Это особый способ обработки, благодаря которому чай получается душистый, ароматный. Сырье сушит в деревянной закрытой беседке — по-научному, в проветриваемом сухом помещении не под прямыми лучами солнца. В квартире это могут быть верхние полки в шкафах.

— Не стоит раскладывать травы на газете, — подсказывает Мария. — Пусть лучше это будет чистая, выстиранная простынь без рисунка.





Хранить травы можно по-разному, и каждый способ по-своему хорош. Жестяные банки — это красиво, и свет они не пропускают, но иногда остается запах железа. Полотняные мешочки эстетичные, но не всегда герметичные. Стеклянные банки хорошо удерживают аромат и защищают от влаги, но ставить их надо в темное место. Можно ограничиться крафт-пакетом: и запах сохранит, и свет не пропустит.





Относиться осознанно

У Марии таких баночек и крафт-пакетов — полная кухня. Особенно летом, в период сбора.

— И магазинного чая у вас нет?

— Есть, держим для гостей, которым хочется чего-то привычного. А сами пьем другое. Ромашка и календула — такое простое сочетание: и вкусное, и ароматное, и греет. Хорош чай с липой и лабазником. Или такой состав: измельченный березовый лист, таволга и липа. Большинство чаев делается на основе иван-чая, — подсказывает Мария теорию, — и к нему что-то добавляют: лист брусники, чабрец, пустырник, вереск, мяту…





Как врач Мария напоминает: у трав есть и противопоказания. Так что к сбору и приему следует относиться осознанно. И лучше проконсультироваться у терапевта.

— В США проводили опрос: большинство пациентов даже не считают нужным рассказывать врачу о том, какие фитопрепараты они принимают. А зря: растения могут не сочетаться с отдельными лекарствами. Да, у доказательной медицины и фитотерапии сложные отношения (хотя научные исследования по эффективности лекарственных растений есть), но за приемом фитопрепаратов тоже следит врач. Самолечения тут быть не должно. Не думайте, что если растение, то всегда безобидное: «Всего лишь чай с ромашкой, заварю сколько угодно ложек, все на пользу!» У фиточаев своя дозировка, и важно не переборщить. Полезно чередовать сборы: плохо, если пьешь ромашку целый год, лучше делать перерыв через месяц.





…Наблюдая за мамой, к сбору трав уже подключается и старшая дочка: то сорвать листик малины в чай, то добавить кислицы в салат. А Марии самой больше всего нравится заготавливать ту самую таволгу из детства:

— Многим ближе иван-чай, но моей травой так и осталась таволга. Не зря говорят, что все мы родом из детства.



