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110 желаний в час. Когда пройдет самый яркий звездопад в августе

31.07.2020 17:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: nn.ru

Пик потока ожидается 12-13 августа. Но лучше всего Персеиды будут видны спустя три-четыре дня после пика – с 16-23 августа.

Август порадует любителей неба своим знаменитым звездопадом Персеиды – в ночь максимума (с 12 на 13 августа) ожидается до 110 метеоров в час, сообщает Московский планетарий.

Луна, близкая к новолунию (19.08) не помешает наблюдениям.

Наиболее благоприятные условия видимости Персеид в этом году наступят через три-четыре дня после максимума, то есть наблюдать за звездопадом и загадывать желания лучше 16-23 августа.

Весь август остается высокая вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе средних широт.

Звездопад Персеиды образуется из остатков кометного «хвоста». Когда кометы приближаются к Солнцу, они нагреваются и начинают рассеивать небольшие частицы льда и пыли в межпланетном пространстве. Под силой солнечного ветра эти крупицы перемещаются от центра Солнечной системы.

 
 
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Пик потока ожидается 12-13 августа. Но лучше всего Персеиды будут видны спустя три-четыре дня после пика – с 16-23 августа.
 
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