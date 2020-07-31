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Кобра залезла к спящему мужчине в штаны и просидела там семь часов
Источник материала: ОНТ
В городе Мирзапур (штат Уттар-Прадеш, Индия) в штаны к спящему рабочему заползла кобра. Историю
Лавкеш Кумар после выполнения электромонтажных работ спал с коллегами в здании детского сада. Около полуночи мужчина ощутил дискомфорт. Он заметил, что в его джинсах что-то шевелится. Выяснилось, что это была кобра.
Кумар был ошеломлен и сильно напуган. Всю ночь он не двигался, чтобы не потревожить опасную змею. Кобра провела в штанах индийца семь часов и не укусила его.
Коллеги Лавкеша отправились в деревню за змееловом. Утром специалист по отлову змей аккуратно разорвал штаны рабочего. За всем наблюдали медики, готовые оказать помощь, если кобра укусит кого-либо.
Змеелов справился с непростой задачей. Никто не пострадал.
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В городе Мирзапур (штат Уттар-Прадеш, Индия) в штаны к спящему рабочему заползла кобра. Историю рассказывает ресурс India. Лавкеш Кумар после выполнения...
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