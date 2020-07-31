ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нацбанк ожидает замедление роста цен в Беларуси

31.07.2020 18:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный банк ожидает замедление роста цен и считает реальным выполнение цели по инфляции в 5 % по итогам 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас показатель несколько выше этой цели.

По итогам июня потребительские цены увеличились на 5,2 % в годовом выражении.

Нацбанк ожидает замедление роста цен в Беларуси

В руководстве Нацбанка считают, что в этой цифре отражается воздействие ускорения роста цен в начале года, в том числе в связи с распространением пандемии. Но уже сегодня под воздействием целого ряда факторов наблюдается снижение интенсивности инфляционных процессов. Слабый внутренний и внешний спрос не способствуют повышению цен, и такая ситуация сохранится по меньшей мере пока мировая и белорусская экономика не смогут преодолеть последствия эпидемии.

Больше новостей экономики за 31 июля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Национальный банк ожидает замедление роста цен и считает реальным выполнение цели по инфляции в 5 % по итогам 2020 года, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси вводятся новые стандарты на парфюмерно-косметическую продукцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика