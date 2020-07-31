«Мы всегда стремились и будем стремиться к миру и созиданию на благо будущих поколений»

Источник материала: Вороновская газета





Игорь Полудень, председатель Гродненского городского союза общественного объединения «Белорусский союз военных моряков» капитан 3 ранга запаса:

– Ежегодно в последнее воскресенье июля гродненцы, служившие в советском и российском военно-морском флоте, собираются на Советской площади, чтобы отпраздновать День Военно-морского флота, вспомнить свою нелегкую, овеянную романтикой, пропитанную солью и потом службу. Собираются, чтобы вспомнить тех, кто уже никогда не вернется из своей вечной «автономки», и почтить память тех, кто защитил нашу страну от порабощения в годы Великой Отечественной войны, тех, кто отдал свои жизни за нашу Родину.

Обычно этот праздник проходит торжественно и красиво. Так было и в этом году. Тожественные мероприятия начались с построения на Советской площади. После колонна моряков в сопровождении эстрадно-духового оркестра Гродненского областного управления МЧС прошла к парку Жилибера, где состоялся митинг с поздравлениями и вручением наград. В завершении праздника моряки возложили венок и цветы к братской могиле советских воинов и партизан.

Казалось бы, все прошло спокойно и в каноне с нашими традициями. У участников остались хорошие впечатления от встречи. Но нашелся тот, кто сумел добавить ложку дегтя в бочку меда. Едва закончился праздник, как на страницах некоторых интернет-изданий появились публикации с провокационными комментариями от представителей союза военных моряков. Их частную точку зрения представили как общее мнение всех моряков Гродненщины.

В связи с этим хотим сказать: провокации в отношении гродненских моряков проводятся не в первый раз. В прошлом году на страницах этих же интернет-изданий появлялись материалы с содержанием, искажающим суть наших инициатив. Все эти действия явно направлены на дискредитацию нашей организации и ничего общего с действительностью не имеют. А высказывания, приведенные в тексте, являются всего лишь частным мнением двух граждан.

Хочется сказать: вы можете иметь свое мнение, но говорите за себя, а не за других. Вам никто не давал такого права. Наша гродненская организация Белорусского союза военных моряков существует уже более десяти лет. Мы всегда стремились и будем стремиться к миру и созиданию на благо будущих поколений, поддержке ветеранов флота, укреплению дружеских связей между военными моряками и ветеранскими организациями дружественных государств. Попытки перечеркнуть все это провокационными комментариями от имени нашей организации ради хайпа и большего количества просмотров, возможно, и с другими целями, являются абсолютно необоснованными.

Гродненский городской союз военных моряков живет активными делами, принимает участие во многих гражданско-патриотических мероприятиях региона. Члены нашей организации по поручению ветеранских организаций города выступают в школах с лекциями о войне и героизме белорусского народа.

В гродненской гимназии №9 имени Ф.П. Кириченко создан музей военно-морской славы «Синяя вечность». Экспозиция музея посвящена героическому прошлому моряков-белорусов, в частности выходцам из города Гродно.

Мы приглашаем школьников на наши мероприятия, шефствуем над одним из военно-патриотических классов СШ №38, оказываем помощь в подготовке кадетов к историческим научно-практическим конференциям. Принимали участие в фестивале флотской песни в Пинске, посвященному 100-летию Днепровской флотилии. По инициативе нашего союза две улицы Гродно названы в честь моряков уроженцев Гродненщины: Иосифа Заржецкого и Сергея Воркова.

Многое делается для того, чтобы сохранить память о наших земляках и через их подвиги воспитать достойное поколение, которое будет ценить и любить свою родину. Обесценивать этот труд – значит не уважать себя и свое прошлое.

Юлия ТИМОЩУК

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