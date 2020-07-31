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Пинск: история и действительность жемчужины Полесья
Источник материала: ОНТ
Яркие крыши домов купаются в солнечных лучах, отражаясь в прозрачной воде Пины, утопают в зелени. Так выглядит Пинск с высоты птичьего полета! Он никому не пытается понравиться, не кичится своей историей, но сохраняет в сердце белорусского Полесья свою самобытную красоту, позволяя новым поколениям белорусов наблюдать, впитывать и восхищаться.
С чего начинается погружение в культурную жизнь города? Кажется, ответ на ладони, но для каждого свой – будь то Иезуитский коллегиум XVII века, или символ портового Пинска – деревянный речной вокзал, а еще: дворец Бутримовича, дом Колодных, Собор Вознесения Пресвятой Девы Марии или Францисканский костел, который, кстати, является первым католическим костелом в Беларуси. А улица Ленина, несмотря на название, главная и самая древняя в городе. Что ни дом, то памятник архитектуры. Это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть – и не на фото, а вживую!
Впрочем, все кто приезжает на пинскую землю первым делом отправляются на набережную, к воде. Ведь второе внегласное название Пинщины – Полесская Венеция. Рек здесь было в свое время больше, чем дорог. Согласно легенде, именно в Пинске можно было наблюдать божественное явление, когда каменные кресты плыли по реке под стенами города и не тонули. А как вам такое? Согласно еще одной легенде, некогда Черное море простиралось до самого Пинска, но могущественный князь Киевский раскопал горы и спустил задерживаемые ими воды, отчего на месте моря остались одни болота. И болота здесь что надо!
Клюкву, или красное золото, в этих местах выращивают в промышленных объемах. Причём, с одного гектара собирается до нескольких тонн! И клюква – это не единственное сокровище полешуков. Предметом гордости также является крупный трансграничный межгосударственный проект Е40 – магистраль, связующая Украину и Беларусь.
А сохранение пресной региональной воды – плацдарм для развития инфраструктуры, залог успеха и благосостояния самого региона.
В этот самый список, вызывающих гордость объектов можно смело записывать и академиею футбола! Поля с искусственным и натуральным покрытием, манеж, размером 70 метров на 100 раздевалок с санузлами и душевыми, тренажерный зал, футбольный класс. А в 2014 году именно здесь, в Пинске, появился первый в Беларуси футбольный манеж за пределами столицы.
И кто поспорит с тем, что Пинск не город контрастов?! С одной стороны, моря здесь нет, с другой – местные моряки не только существуют, но и имеют славные страницы в своей истории. С одной стороны, Пинск – это Беларусь, с другой – местный язык представляет смесь белорусских, украинских, польских и даже еврейских слов, которую поймет далеко не каждый! Такая она, неизведанная, но в то же время ближе не найти – наша страна, синеокая красавица «пад белымi крыламi буслаў»!
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Яркие крыши домов купаются в солнечных лучах, отражаясь в прозрачной воде Пины, утопают в зелени. Так выглядит Пинск с высоты птичьего полета! Он никому не пытается...
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