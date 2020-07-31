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Медработнікам Кіраўскай ЦРБ – словы ўдзячнасці і заслужаныя ўзнагароды

31.07.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В числе лучших медработников Могилевской области – представители Кировской ЦРБ

Медработнікам Кіраўскай ЦРБ – словы ўдзячнасці і заслужаныя ўзнагароды

Фото Андрея САЗОНОВА

Во Дворце культуры области 29 июля прошла церемония чествования работников здравоохранения Могилевской области, внесших большой вклад в борьбу с инфекцией COVID-19. Более 70 медиков области были отмечены различными наградами. Среди них и наши земляки – работники УЗ «Кировская ЦРБ»: Нина Бовтович, врач-терапевт отделения дневного пребывания – награждена Почетной грамотой Могилевского областного исполнительного комитета, которую ей вручил председатель облисполкома Леонид Заяц, а также Наталья Рожкова, медицинская сестра отделения дневного пребывания – награждена Благодарственным письмом Могилевского областного Совета депутатов.

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Медработнікам Кіраўскай ЦРБ – словы ўдзячнасці і заслужаныя ўзнагароды

 

 Сегодня в актовом зале УЗ «Кировская ЦРБ» в теплой и дружественной обстановке были награждены медицинские работники: Олег Дворкин, заведующий поликлиникой, – Почетной грамотой президиума Могилевского областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения, Юлия Юхновская, врач общей практики, Сергею Шпаковскому, фельдшеру, объявлена Благодарность президиума Могилевского областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения.


Медработнікам Кіраўскай ЦРБ – словы ўдзячнасці і заслужаныя ўзнагароды

Также от администрации ЦРБ были вручены Благодарственные письма Тамаре Григорчик, врачу УЗИ, и Янине Костко, врачу общей практики – в связи с выходом на заслуженный отдых.

Фото Максима МИКЕШИНА.

 
 
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В числе лучших медработников Могилевской области – представители Кировской ЦРБ Фото Андрея САЗОНОВА Во Дворце культуры области 29 июля прошла церемония...
 
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