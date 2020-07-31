сообщает Офис Генпрокурора. Об этомОфис Генпрокурора.





"Офис Генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, задержанных 29 июля правоохранительными органами этого государства", - говорится в сообщении.