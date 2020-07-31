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Украина попросит Беларусь экстрадировать 28 боевиков ЧВК "Вагнера"

31.07.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина будет просить Беларусь экстрадировать 28 задержанных под Минском боевиков, которым объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации.



Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, задержанных 29 июля правоохранительными органами этого государства", - говорится в сообщении.
 
 
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Украина будет просить Беларусь экстрадировать 28 задержанных под Минском боевиков, которым объявлено о подозрении по факту участия в террористической...
 
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