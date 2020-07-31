В Беларуси вводятся новые стандарты на парфюмерно-косметическую продукцию

Источник материала: Ежедневник

фото: cgon.rospotrebnadzor.ru

14 межгосударственных стандартов (ГОСТ) на парфюмерно-косметическую продукцию вводятся в Беларуси с 1 августа.

Как сообщил Госстандарт, новые стандарты гармонизированы с современными международными и европейскими стандартами и документами. Они также обеспечивают реализацию требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) с учетом возрастающих запросов рынка.

Микробиологические показатели относятся к показателям безопасности парфюмерно-косметической продукции. В связи с принятием ряда новых версий международных стандартов на отдельные из них были, соответственно, приняты и разработаны новые версии ГОСТ. Их применение будет гарантировать, что результаты испытаний парфюмерно-косметической продукции по данным показателям, проведенные по этим методам, в странах ЕАЭС и ЕС будут одинаковы.

Чтобы обеспечить безопасность и качество готовой косметической продукции, изготовитель должен гарантировать отсутствие в ней целого ряда веществ, которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье потребителя.

В новых стандартах установлены методы, контролирующие содержание таких веществ. Например, скрининговый метод, применяемый для оперативного отбора проб и обнаружения диэтаноламина (DEA) в парфюмерно-косметической продукции и сырье, используемом для ее производства. Ограничение по использованию этого компонента введено из-за того, что остаточные количества данного вещества способны вступать в реакцию с некоторыми другими ингредиентами продукции и упаковки, что может привести к образованию высококанцерогенного нитрозодиэтаноламина (NDELA).

Всем известны отбеливающие крема. Входящие в их состав ингредиенты могут нанести вред потребителю в случае, если они содержат небезопасные токсичные вещества (например, гидрохинон). В связи с этим в стандартах установлен метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектированием в ультрафиолетовой области спектра (ВЭЖХ/УФ) для идентификации и количественного определения ряда таких веществ.

В состав многих средств гигиены для полости рта, в частности зубной пасты, входят ионы фтора. Они способствуют профилактике кариеса, однако их переизбыток может таить в себе опасность. Поэтому важно знать и определять количество фторидов в готовой продукции. Так, один из вводимых стандартов устанавливает метод определения количественного содержания фторида для фторсодержащих средств гигиены полости рта.

ТР ТС 009/2011 также устанавливает требования к токсикологическим показателям парфюмерно-косметической продукции. В поддержку их реализации вводится четыре стандарта на альтернативные методы испытаний продукции (in vitro). Их применение позволит избежать проведения испытаний на животных (in vivo) и таким образом снять технические барьеры для поставок парфюмерно-косметической продукции, изготовленной на территории ЕАЭС, в страны ЕС. На европейском рынке реализация готовой парфюмерно-косметической продукции, ингредиенты которой или их комбинации испытывались на животных, после 2013 г. запрещена. Запрет на тестирование парфюмерно-косметической продукции на животных действует и в ряде других стран.

Кроме того, Беларусь выступает ответственным разработчиком очередного изменения № 3 в ТР ТС 009/2011. Это закреплено в плане разработки технических регламентов ЕАЭС и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза. Представить проект в ЕЭК для принятия планируется к концу 2021 г.

Данное изменение, исходя из практики применения технического регламента, уточнит вопросы отнесения отдельных видов продукции к парфюмерно-косметической, некоторые микробиологические показатели, а также требования к маркировке и оценке соответствия парфюмерно-косметической продукции, подпадающей под действие других ТР ТС, например, на игрушки и др.