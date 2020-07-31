Источник материала: Виртуальный Брест

VI Международный фестиваль этнокультурных традиций "Зов Полесья" соберет гостей в агрогородке Лясковичи 15 августа, сообщил заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов на заседании по подготовке фестиваля в Лясковичах, передает корреспондент БЕЛТА.





Программа фестиваля в этом году максимально насыщена и обновлена. Представители восьми районов Гомельской области и трех Брестской готовят презентационные подворья.

По словам Владимира Привалова, программа феста в этом году максимально насыщена и обновлена. В первую очередь преобразилась традиционная фестивальная площадка, которая стала историко-этнографическим музеем под открытым небом. Этот день будет щедр на творческие встречи, презентации, концерты белорусских, российских и украинских коллективов.

Творческих людей Полесья объединит встреча областной организации Союза писателей. Намечена презентация книг лауреатов региональной литературной премии имени К.Туровского "Журавы на Палессе ляцяць".

В планах много позиций с пометкой "впервые". Это интерактивная площадка "Хлеб майго Палесся", выставка победителей областного пленэра "Фарбы маей краiны", концертно-игровая программа аутентичных коллективов "ФолькФэст", фестиваль резчиков по дереву. Впервые пройдет и выставка-ярмарка ремесленников и мастеров области "Рамесная слабада" с мастер-классами.

При благоприятной погоде фестивальное действо достигнет нового уровня высоты. В небе состоятся показательные выступления спортсменов-парашютистов.

Гостеприимно будут открыты все объекты туриндустрии Национального парка "Припятский". Желающие смогут покататься на теплоходе либо лодках.

Представители восьми районов Гомельской области и трех из Брестского региона уже готовят презентационные подворья. По традиции на празднике назовут имена представителей Гомельской и Брестской областей, удостоенных специального звания "Ганаровы паляшук". Их кандидатуры были согласованы сегодня, а назовут имена почетных граждан в день фестиваля.

Особенностью этого фестиваля станет Мозырский экономический форум и XV Республиканская универсальная ярмарка "Палесская скарбнiца". Представители сферы обсудят развитие регионального туризма в Беларуси.

На заседании оргкомитета фестиваля заместитель премьер-министра Александр Субботин, председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый и помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко утвердили концепцию мероприятия и оценили готовность площадок.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поручил детально проработать все нюансы проведения этнографического праздника. "Важно, чтобы гости "Зова Полесья" могли благополучно добраться, определиться на отдых , без проблем припарковать автомобиль. Необходимо продумать маршруты подвоза желающих попасть на праздник из ближайших и дальних регионов", - подчеркнул губернатор.

Международный фестиваль "Зов Полесья" направлен на сохранение и популяризацию этнокультурных традиций, изучение и поддержку богатого историко-культурного наследия региона, укрепление творческих связей приграничных регионов. Он проводится раз в два года. В 2018-м фестиваль собрал около 35 тыс. человек. Организаторами выступают Министерство культуры, Гомельский и Брестский облисполкомы, Национальный парк "Припятский".