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РФ заявила, что Польша поставила "на поток" осквернение советских памятников

31.07.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МИД России выразил "глубокое возмущение" осквернением памятника советскому маршалу Константину Рокоссовскому в польском городе Легница.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в среду комментарии департамента информации и печати МИД России.

"Глубоко возмущены издевательством над памятью выдающегося советского военачальника, дважды героя Советского союза, маршала Советского союза Рокоссовского", - заявили в российском министерстве.

МИД РФ недоволен, что польские власти не выразили отношение к "этому безобразному событию".

"Обращает на себя внимание тот факт, что в очередной раз акт вандализма совершен на территории воинского захоронения, хотя Варшава неоднократно заверяла, что такие объекты пользуются неприкосновенностью и должны охраняться", - добавили российские дипломаты.


"Очевидно, что поставленное в Польше "на поток" осквернение памятников советским воинам-освободителям напрямую связано с атмосферой враждебности по отношению к СССР и России, что нагнетается усилиями власти и ведущих СМИ, кампанией по переписыванию и фальсификации истории в русофобском духе, которая давно стала стержнем польской исторической политики", - возмутилось российское министерство.

В ночь с 29 на 30 июля с территории городского кладбища в Легнице, на котором похоронены советские воины, был похищен памятник маршалу, который на следующий день полиция обнаружила с отпиленной головой.
 
 
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МИД России выразил "глубокое возмущение" осквернением памятника советскому маршалу Константину Рокоссовскому в польском городе Легница.
 
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