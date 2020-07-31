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«Амкодор» представил новую технику

31.07.2020 18:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Амкодор» представил новую технику

На агросектор в этом году активно поработали отечественные машиностроители. 

Мобильную зерновую линию сегодня представил «Амкодор». Она поможет в очистке урожая. В сушильный комплекс зерно отправят уже подготовленным. Впрочем, в этом ряду не только сельхозтехника. Буквально недавно с конвейера сошли мощнейшие машины для лесозаготовки. Они смогут работать в самых экстремальных условиях Тайги и Сибири. А на случай повторения Хавьера в нашей стране теперь есть свой мощный снегоуборочный комплекс. Агрегат размером с автобус убирает до четырёх с половиной тысяч тонн снега в час. Не только знакомство с новой техникой, для приглашения журналистов был еще один повод.

Следующие 5 лет работы холдинга будут проходить в формате постоянной модернизации. Как минимум вдвое собираются увеличить производство и продажи. Уже сейчас в разработке – комбикормовый цех, лесопогрузчик и раздатчик-кормосмеситель.   

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Теги: знакомства
 
 
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На агросектор в этом году активно поработали отечественные машиностроители.  Мобильную зерновую линию сегодня представил «Амкодор». Она поможет в очистке урожая....
 
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