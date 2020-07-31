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Брестчанин осужден на 18 лет за убийство бабушки
Источник материала: ОНТ
31 июля в Бресте был оглашен приговор по уголовному делу об убийстве внуком его бабушки и покушении на убийство дяди и матери. Об этом
Житель Бреста 2000 года рождения спланировал убийство родственников: бабушки, мамы и дяди. Так молодой человек хотел завладеть их квартирой. 16 февраля внук заманил бабушку в подвал, где нанес ей 29 телесных повреждений, а после душил проводом и руками. Обнаружив, что пенсионерка жива, юноша 17 раз ударил ее кухонным ножом в грудь.
После брестчанин заманил в подвал дядю, которого попытался ударить по голове топором. Мужчина смог вырвать орудие из рук племянника.
Молодого человека признали виновным в совершенном с особой жестокостью убийстве и покушении на убийство. Он осужден на 18 лет колонии в условиях усиленного режима.
Приговор не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован.
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31 июля в Бресте был оглашен приговор по уголовному делу об убийстве внуком его бабушки и покушении на убийство дяди и матери. Об этом информирует пресс-служба...
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