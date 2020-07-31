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"Деревню будущего" начинают строить под Брестом

31.07.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новый квартал индивидуальной жилой застройки начнут разрабатывать в 2020 году в агрогородке Остромечево Брестского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Алексей Мартысюк.

"Деревню будущего" начинают строить под Брестом

Расширение территории населенного пункта предусмотрено генпланом Остромечево как "деревни будущего". Общая площадь перспективного района застройки составит около 188 га. "Разработан строительный проект на первую очередь. Это квартал индивидуальной жилой застройки на 102 участка. Планируем до конца года провести тендер на выполнение работ по строительству там дорог и прокладке инженерных коммуникаций. Нормативный срок строительства - семь месяцев, стоимость работ - Br2,9 млн. Уже в 2021 году планируем начать предлагать людям участки", - сказал Алексей Мартысюк.

Претендовать на них могут как жители агрогородка, так и брестчане. Первоочередное право получат многодетные семьи и те, кто стоит в очереди на строительство частного дома. Не менее 30% участков предполагается продать с аукциона. План застройки предполагает жилье усадебного типа, блокированное, а также малоэтажное многоквартирное. "По поручению правительства планируем создать квартал типовой застройки, который будет выдержан в едином архитектурном стиле. Под него предполагается отвести около 20 участков. Заказчиком проекта выступит УКС Брестского района. Многоквартирная застройка будет состоять из нескольких двух-, трехэтажных домов", - дополнил зампредседателя райисполкома.

В последующем разработку и строительство новых жилых кварталов в Остромечево планируется продолжить. Под эти цели предполагается выделить около 400 земельных участков.

Градостроительный проект предусматривает два этапа развития: первый рассчитан до 2025 года, второй - до 2030-го включительно. Концепция первой в регионе "деревни будущего" подразумевает формирование целого экокластера с центром в Остромечево. В Брестской области пилотные проекты "деревни будущего" также планируется реализовать в агрогородках Беловежский (Каменецкий район) и Парохонск (Пинский район).

 
 
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  Новый квартал индивидуальной жилой застройки начнут разрабатывать в 2020 году в агрогородке Остромечево Брестского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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