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Где в Минске 1 августа отметят 90-летие ВДВ и что в программе праздника

31.07.2020 19:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 90 лет «крылатой пехоте». Праздничные мероприятия к юбилею воздушно-десантных войск и сил спецопераций пройдут 1 августа у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Где в Минске 1 августа отметят 90-летие ВДВ и что в программе праздника

В программе – торжественное возложение цветов на острове Мужества и Скорби, выставка форменной одежды и техники, большой концерт. Десантники продемонстрируют гостям свои навыки и умения – десантирование с вертолета как на землю, так и в акваторию реки Свислочи.

Где в Минске 1 августа отметят 90-летие ВДВ и что в программе праздника

В связи с праздником будут изменения в работе общественного транспорта. С 10:00 и до 15:30 остановка «Дворец спорта» для автобусов отменяется. Также ограничат движение велотранспорта от улицы Мельникайте до проспекта Победителей.

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Новости Беларуси. 90 лет «крылатой пехоте». Праздничные мероприятия к юбилею воздушно-десантных войск и сил спецопераций пройдут 1 августа у Дворца спорта, сообщили...
 
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