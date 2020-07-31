Источник материала: Новости Волковыска

Главы крупнейших в Беларуси церквей – православной и католической – обратились к верующим по случаю предстоящих президентских выборов.

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, призвал выбрать президента на избирательных участках, а не на «баррикадах и митингах».

«В преддверии выборов главы государства – важного государственного политического события – заметно обострилась общественно-политическая ситуация в стране, – говорится в обращении митрополита Павла, опубликованном на сайте БПЦ. – В связи с этим Белорусская православная церковь призывает всех граждан страны, носителей различных взглядов, к согласию, диалогу и взаимному уважению, напоминает о важности сохранения мира, спокойствия и благоразумия».

Предстоятель БПЦ призвал «не поддаваться провокационным призывам и не вступать на путь насилия, противостояния и нарушения законного правопорядка».

«Каждый человек в нашей стране, достигший зрелого возраста, имеет право сделать свой конституционный свободный выбор, но этим правом следует воспользоваться не на баррикадах и митингах, а на избирательных участках, которые предусмотрены и организованы в соответствии с законодательством Республики Беларусь», – подчеркнул Павел.

В свою очередь митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич призывает католиков делать выбор не под влиянием эмоций, а как "плоды постоянного раздумья, согласного с совестью и соответствующим распознанием, как говорит Папа Франциск".

Он предлагает изучить программы кандидатов не только "с политической, экономической и социальной точек зрения, но и принять во внимание их отношение к социальному учению Церкви и общечеловеческим ценностям, а также моральных принципов, которые неизменны и поэтому не подлежат обсуждению и изменению".

Глава католического костела в Беларуси советует прежде всего обратить внимание на то, чтобы у кандидатов были следующие пункты: