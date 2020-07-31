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«В подчинении порядка 780 человек». Он закончил вуз и через несколько лет стал главврачом в Воложине
Источник материала: СТВ
О развитии медицины в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Еще несколько лет назад Павел Гончар был студентом медицинского университета, а сегодня уже стоит у руля Воложинской районной центральной больницы. За эти годы прошел путь от интерна до главного врача.
Павел Гончар, главврач Воложинской центральной районной больницы:
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«В подчинении порядка 780 человек». Он закончил вуз и через несколько лет стал главврачом в Воложине
О развитии медицины в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь». Еще несколько лет назад Павел Гончар был студентом медицинского университета, а сегодня...
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