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Ошибка продавца в магазине принесла мужчине богатство
Источник материала: ОНТ
Житель Детройт (штат Мичиган, США) сорвал джекпот в лотерею благодаря ошибке продавца, который дал ему не тот билет. Историю
Мужчина хотел купить билет моментальной лотереи за $10. Но продавец ошибся и дал билет за $20.
Купленный за $20 билет оказался выигрышным и принес американцу $2 миллиона.
Имя 57-летнего победителя не разглашается из соображений безопасности. Уточняется, что мужчина отказался от ежемесячных выплат приза, чтобы получить единовременный платеж – $1,3 миллиона после выплаты налогов.
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Житель Детройт (штат Мичиган, США) сорвал джекпот в лотерею благодаря ошибке продавца, который дал ему не тот билет. Историю рассказывает издание Eastmojo. Мужчина...
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