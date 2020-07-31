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Ошибка продавца в магазине принесла мужчине богатство

31.07.2020 19:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ошибка продавца в магазине принесла мужчине богатство

Житель Детройт (штат Мичиган, США) сорвал джекпот в лотерею благодаря ошибке продавца, который дал ему не тот билет. Историю рассказывает издание Eastmojo.

Мужчина хотел купить билет моментальной лотереи за $10. Но продавец ошибся и дал билет за $20.

Купленный за $20 билет оказался выигрышным и принес американцу $2 миллиона.

Имя 57-летнего победителя не разглашается из соображений безопасности. Уточняется, что мужчина отказался от ежемесячных выплат приза, чтобы получить единовременный платеж – $1,3 миллиона после выплаты налогов.

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Житель Детройт (штат Мичиган, США) сорвал джекпот в лотерею благодаря ошибке продавца, который дал ему не тот билет. Историю рассказывает издание Eastmojo. Мужчина...
 
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