Источник материала: Новости Волковыска

Авиаперевозчик «Белавиа» продлил приостановку рейсов в Россию до 14 августа. Соответствующая информация появилась на официальном сайте авиакомпании.

Полеты в Сочи и Краснодар приостанавливаются до 15 августа.

Перевозчик информирует клиентов, что на уже приобретенные билеты распространяется общий порядок, то есть в случае отмены рейса можно однократно изменить дату полета без дополнительных сборов либо однократно изменить маршрут без доплат в рамках одной премиальной зоны программы "Белавиа Лидер".

Внести изменения можно до 30 марта следующего года, а воспользоваться билетами до – 31 декабря 2021-го.