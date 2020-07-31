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Давыдько: «От имени народа может говорить только один человек – Президент»

31.07.2020 19:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Вадим Щеглов, СТВ:
Вы как-то сравнили слово с пулей. Что выпущенное слово может иметь такие же последствия, как и выпущенная пуля неконтролируемая. Но при этом сказали, что и наказание должно быть соответствующим. Что вы имели в виду? Это несовершенство нашего законодательства?    

Давыдько: «От имени народа может говорить только один человек – Президент»

Геннадий Давыдькопредседатель РОО «Белая Русь»:
Нет. Это наша мягкость по применению законов относительно средств массовой информации. Закон хороший, но мы мягки. И, предположим, если заголовки сегодняшнего дня, условно говоря: «Белорусский народ против Лукашенко», да? Вот этот заголовок – я считаю, за это уже надо предъявлять претензию, предупреждение каналу, извинение. Какое право вы имеете так писать? Но, проглатывая эти заголовки, у кого-то может сложиться подобное впечатление.

Давыдько: «От имени народа может говорить только один человек – Президент»

Белорусский народ не при чем. Не трогайте святое имя. От имени народа может говорить только один человек – Президент. Этика – это забытое прошлое в журналистском сообществе, к сожалению. Порядочность – тоже давно забытое прошлое. Война против нас ведется диверсионная. В виде диверсантов выступают блогеры. В виде партизанских отрядов работают средства массовой коммуникации в интернете – сайты и так далее. Но надо точно называть, кто враг твой. Но не государство же – твой враг. И не Президент – твой враг. 

Геннадий Давыдько: герой нашего времени выглядит как блогер с огромным количеством лайков: «Ух ты, какой-нибудь «вДудь». Кто это? Что это? (читать далее).   

Смотрите 2 августа в 21:15 на РТР-Беларусь.  

Люди в материале: Геннадий Давыдько, Вадим Щеглов

 
 
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Вадим Щеглов, СТВ: Вы как-то сравнили слово с пулей. Что выпущенное слово может иметь такие же последствия, как и выпущенная пуля неконтролируемая. Но при этом...
 
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