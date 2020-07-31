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Давыдько: «От имени народа может говорить только один человек – Президент»
Источник материала: СТВ
Вадим Щеглов, СТВ:
Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:
Белорусский народ не при чем. Не трогайте святое имя. От имени народа может говорить только один человек – Президент. Этика – это забытое прошлое в журналистском сообществе, к сожалению. Порядочность – тоже давно забытое прошлое. Война против нас ведется диверсионная. В виде диверсантов выступают блогеры. В виде партизанских отрядов работают средства массовой коммуникации в интернете – сайты и так далее. Но надо точно называть, кто враг твой. Но не государство же – твой враг. И не Президент – твой враг.
Смотрите 2 августа в 21:15 на РТР-Беларусь.
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