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Дмитрий Швайба о забастовках: «С удивлением для себя обнаружил, что начали появляться так называемые фейк-ньюс»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Заявления о забастовках являются фейком. Об этом рассказал председатель Минской областной организации профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности Дмитрий Швайба.
Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:
Какие опасности мы видим в этом заявлении?
Во-первых, задача тех, кто это говорит, наверняка политическая, а мы совершенно не видели этой политики до этого момента. Если у группы лиц (а ведь забастовка, о которой говорили, предполагает некую группу лиц) возникли нерешенные трудовые споры, то как минимум в соответствии с механизмом рассмотрения коллективных трудовых споров должен возникнуть этот коллективный трудовой спор, который должен был рассматриваться на комиссии по трудовым спорам, которая создана абсолютно во всех наших организациях отрасли.
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Дмитрий Швайба о забастовках: «С удивлением для себя обнаружил, что начали появляться так называемые фейк-ньюс»
Новости Беларуси. Заявления о забастовках являются фейком. Об этом рассказал председатель Минской областной организации профсоюза работников химической, горной...
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