Дмитрий Швайба о забастовках: «С удивлением для себя обнаружил, что начали появляться так называемые фейк-ньюс»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Заявления о забастовках являются фейком. Об этом рассказал председатель Минской областной организации профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности Дмитрий Швайба.





Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:

С удивлением для себя обнаружил, что начали появляться так называемые фейк-ньюс. Я не слишком изощрен в этих понятиях, до этого слышал их только в интернет-пространстве, но оказалось что на этом поле (на мой взгляд, достаточно трепетном, для нас священном) трудовых отношений есть желание у кого-то еще играть. А мы, кстати, не видим, кто это говорит, даже появилась у нас такая шутка – мы не совсем понимаем мальчик это или девочка говорит, потому что совершенно обезличено пространство. Из интернета, прикрываясь этим пространством, нам говорят, что наши люди хотят бастовать.





Какие опасности мы видим в этом заявлении?

Во-первых, задача тех, кто это говорит, наверняка политическая, а мы совершенно не видели этой политики до этого момента. Если у группы лиц (а ведь забастовка, о которой говорили, предполагает некую группу лиц) возникли нерешенные трудовые споры, то как минимум в соответствии с механизмом рассмотрения коллективных трудовых споров должен возникнуть этот коллективный трудовой спор, который должен был рассматриваться на комиссии по трудовым спорам, которая создана абсолютно во всех наших организациях отрасли.