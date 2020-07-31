Источник материала: ОНТ

В Минске завершился чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Сегодня прошел заключительный день турнира.

Самый интересный вид программы, стрельбу из трех положений, выиграл Владимир Чернов. Победу ему принес заключительный выстрел. Бронза досталась Илье Чергейко, который до этого завоевал две золотые медали. Практически во всех упражнениях лидеры национальной сборной подтвердили свой класс.

В командном зачете победу праздновали спортсмены Брестской области. Минск – второй. Гродненская область – третья. Чемпионат Беларуси – этап отбора в национальную сборную на декабрьский чемпионат Европы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram