ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске завершился чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

31.07.2020 19:14 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске завершился чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

В Минске завершился чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Сегодня прошел заключительный день турнира.

Самый интересный вид программы, стрельбу из трех положений, выиграл Владимир Чернов. Победу ему принес заключительный выстрел. Бронза досталась Илье Чергейко, который до этого завоевал две золотые медали. Практически во всех упражнениях лидеры национальной сборной подтвердили свой класс.

В командном зачете победу праздновали спортсмены Брестской области. Минск – второй. Гродненская область – третья. Чемпионат Беларуси – этап отбора в национальную сборную на декабрьский чемпионат Европы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске завершился чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Сегодня прошел заключительный день турнира. Самый интересный вид программы, стрельбу из трех...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестчанин осужден на 18 лет за убийство бабушки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика