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Найти зарядную станцию для электромобиля быстро и сэкономить: Malanka запустила мобильное приложение

31.07.2020 19:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередной бонус в использовании экологически чистого транспорта. Сеть элетрозаправочных станций Malanka запустила мобильное приложение, которое позволит в том числе оплатить зарядку электрокара в пару кликов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Найти зарядную станцию для электромобиля быстро и сэкономить: Malanka запустила мобильное приложение

И сразу еще одна хорошая новость. Несмотря на окончание пилотного периода создания сети ЭЗС, бесплатная зарядка электромобилей продолжится.

Найти зарядную станцию для электромобиля быстро и сэкономить: Malanka запустила мобильное приложение

По крайней мере, на время тестирования мобильного приложения. Оно уже доступно для скачивания.

Найти зарядную станцию для электромобиля быстро и сэкономить: Malanka запустила мобильное приложение

В будущем стоимость киловатта на медленных станциях составит 29 копеек, быстрых – 39. Malanka также рассматривает варианты отпускать электроэнергию по сессиям независимо от количества киловатт-часов. Национальный оператор позже остановится на самом популярном и удобном варианте оплаты.

Найти зарядную станцию для электромобиля быстро и сэкономить: Malanka запустила мобильное приложение

Андрей Котик, заместитель директора предприятия «Белоруснефть»:  
В первую очередь это повышает удобство. С этим приложением вы найдете зарядную станцию быстро, вы найдете ту зарядную станцию, которая позволит очень практично и экономно зарядиться. Это приложение, которое позволит вам сориентироваться в масштабах нашей зарядной сети и, может быть, принять решение в пользу электромобиля.  

Найти зарядную станцию для электромобиля быстро и сэкономить: Malanka запустила мобильное приложение

Сейчас в Беларуси около 270 электрозарядных станций, но уже к концу 2020 года их количество приблизится к полутысяче.  

*На правах рекламы  

Люди в материале: Андрей Котик

 
Теги: Новости
 
 
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