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Найти зарядную станцию для электромобиля быстро и сэкономить: Malanka запустила мобильное приложение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередной бонус в использовании экологически чистого транспорта. Сеть элетрозаправочных станций Malanka запустила мобильное приложение, которое позволит в том числе оплатить зарядку электрокара в пару кликов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И сразу еще одна хорошая новость. Несмотря на окончание пилотного периода создания сети ЭЗС, бесплатная зарядка электромобилей продолжится.
По крайней мере, на время тестирования мобильного приложения. Оно уже доступно для скачивания.
В будущем стоимость киловатта на медленных станциях составит 29 копеек, быстрых – 39. Malanka также рассматривает варианты отпускать электроэнергию по сессиям независимо от количества киловатт-часов. Национальный оператор позже остановится на самом популярном и удобном варианте оплаты.
Андрей Котик, заместитель директора предприятия «Белоруснефть»:
Сейчас в Беларуси около 270 электрозарядных станций, но уже к концу 2020 года их количество приблизится к полутысяче.
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Найти зарядную станцию для электромобиля быстро и сэкономить: Malanka запустила мобильное приложение
Новости Беларуси. Очередной бонус в использовании экологически чистого транспорта. Сеть элетрозаправочных станций Malanka запустила мобильное приложение, которое...
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