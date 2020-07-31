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Уходят в поле прямо с конвейера. В Гомельской области на уборочную вышли новые газомоторные комбайны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ставка на экономию и экологичность. В Гомельской области на уборочную вышли новейшие газомоторные комбайны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, машины, не имеющие аналогов в мире, созданы белорусскими инженерами. В 2019 году экспериментальные образцы продемонстрировали главе государства во время его визита в Ветковский район. В этом сезоне на полях юго-востока страны будет работать 28 таких машин.
С самым популярным белорусским комбайном GS-12 они как братья близнецы. С виду из различий только характерная белая надстройка – признак того, что сердце этого гиганта работает на энергии метана.
Шесть наверху, два под боковым капотом – углепластиковые баллоны вмещают 400 кубических метров сжатого природного газа. Этого объема хватает на 10 часов беспрерывной работы. Юрий Дробышевский одним из первых на планете сел за руль комбайна с двигателем, потребляющим голубое топливо.
Юрий Дробышевский, комбайнер сельхозпредприятия «Гомельская птицефабрика»:
«Энергия природного газа» – это не просто надпись на капоте. Для аграриев это прежде всего реальная экономия на уборке. В Гомельском районе эти машины работают уже второй сезон. Есть о чем говорить.
Андрей Ходьков, главный инженер сельхозпредприятия «Гомельская птицефабрика»:
Новинку в 2019 году представили главе государства. Во время поездки в Ветковский район Александр Лукашенко отмечал, что государственная поддержка гомельским комбайностроителям будет всегда. Отрасль стратегическая. Главное условие – белорусские машины должны быть доступны хлеборобам.
В этом году в Гомельской области закуплена партия в 20 единиц новой техники. Географию использования газомоторных комбайнов расширилась до семи районов.
Эти гиганты уходят в работу фактически прямо с конвейера: уборочная в разгаре и на счету каждая минута.
Александр Тороп, генеральный директор предприятия «Гомельоблагросервис»:
Еще один немаловажный плюс – экологичность природного газа. Метан считается одним из самых чистых вариантов топлива для двигателей внутреннего сгорания. Мотор новинки соответствует классу экологической безопасности ЕВРО-5. Фактор, который вызывает больше всего вопросов, – заправочная инфраструктура. Но в Гомельской области этот вопрос уже решенный: для обслуживания новой техники районы их использования обеспечены специальными газовыми заправщиками.
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Уходят в поле прямо с конвейера. В Гомельской области на уборочную вышли новые газомоторные комбайны
Новости Беларуси. Ставка на экономию и экологичность. В Гомельской области на уборочную вышли новейшие газомоторные комбайны, сообщили в программе Новости «24...
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