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Уходят в поле прямо с конвейера. В Гомельской области на уборочную вышли новые газомоторные комбайны

31.07.2020 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ставка на экономию и экологичность. В Гомельской области на уборочную вышли новейшие газомоторные комбайны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уходят в поле прямо с конвейера. В Гомельской области на уборочную вышли новые газомоторные комбайны

Напомним, машины, не имеющие аналогов в мире, созданы белорусскими инженерами. В 2019 году экспериментальные образцы продемонстрировали главе государства во время его визита в Ветковский район. В этом сезоне на полях юго-востока страны будет работать 28 таких машин.

Подробности в нашем сюжете.

Уходят в поле прямо с конвейера. В Гомельской области на уборочную вышли новые газомоторные комбайны

С самым популярным белорусским комбайном GS-12 они как братья близнецы. С виду из различий только характерная белая надстройка – признак того, что сердце этого гиганта работает на энергии метана. 

Уходят в поле прямо с конвейера. В Гомельской области на уборочную вышли новые газомоторные комбайны

Шесть наверху, два под боковым капотом – углепластиковые баллоны вмещают 400 кубических метров сжатого природного газа. Этого объема хватает на 10 часов беспрерывной работы. Юрий Дробышевский одним из первых на планете сел за руль комбайна с двигателем, потребляющим голубое топливо.

Уходят в поле прямо с конвейера. В Гомельской области на уборочную вышли новые газомоторные комбайны

Юрий Дробышевский, комбайнер сельхозпредприятия «Гомельская птицефабрика»:
Очень хорошие впечатления. Очень удобный комбайн. Хорошо вымолачивает.

Уходят в поле прямо с конвейера. В Гомельской области на уборочную вышли новые газомоторные комбайны

«Энергия природного газа» – это не просто надпись на капоте. Для аграриев это прежде всего реальная экономия на уборке. В Гомельском районе эти машины работают уже второй сезон. Есть о чем говорить.

Уходят в поле прямо с конвейера. В Гомельской области на уборочную вышли новые газомоторные комбайны

Андрей Ходьков, главный инженер сельхозпредприятия «Гомельская птицефабрика»:
Для предприятия идет экономия. Если сравнивать уборку кукурузы в прошлом году, то экономия на газовом топливе получилась в два раза. То есть на тонну кукурузы мы использовали 4,8 метра кубических газа, а на дизельном – 4 литра. В итоге от цены газа и дизеля выгода в два раза получилась. 

Уходят в поле прямо с конвейера. В Гомельской области на уборочную вышли новые газомоторные комбайны

Новинку в 2019 году представили главе государства. Во время поездки в Ветковский район Александр Лукашенко отмечал, что государственная поддержка гомельским комбайностроителям будет всегда. Отрасль стратегическая. Главное условие – белорусские машины должны быть доступны хлеборобам.

Александр Лукашенко: «Дорогой, говорят, комбайн»

Уходят в поле прямо с конвейера. В Гомельской области на уборочную вышли новые газомоторные комбайны

В этом году в Гомельской области закуплена партия в 20 единиц новой техники. Географию использования газомоторных комбайнов расширилась до семи районов.

Эти гиганты уходят в работу фактически прямо с конвейера: уборочная в разгаре и на счету каждая минута.

Уходят в поле прямо с конвейера. В Гомельской области на уборочную вышли новые газомоторные комбайны

Александр Тороп, генеральный директор предприятия «Гомельоблагросервис»:
Мы предложили новую услугу: доставка до места. Наши специалисты перегонят комбайны в само хозяйство и на месте передадут механизаторам с какими-то консультациями и дополнительным обучением.

Уходят в поле прямо с конвейера. В Гомельской области на уборочную вышли новые газомоторные комбайны

Еще один немаловажный плюс – экологичность природного газа. Метан считается одним из самых чистых вариантов топлива для двигателей внутреннего сгорания. Мотор новинки соответствует классу экологической безопасности ЕВРО-5. Фактор, который вызывает больше всего вопросов, – заправочная инфраструктура. Но в Гомельской области этот вопрос уже решенный: для обслуживания новой техники районы их использования обеспечены специальными газовыми заправщиками. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Юрий Дробышевский, Андрей Ходьков, Александр Тороп

 
 
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Новости Беларуси. Ставка на экономию и экологичность. В Гомельской области на уборочную вышли новейшие газомоторные комбайны, сообщили в программе Новости «24...
 
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