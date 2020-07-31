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Как стволовые клетки могут помочь в лечении больных? 33-летняя учёный рассказала о своих исследованиях

31.07.2020 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О развитии биотехнологий и белорусской науки рассказали в проекте СТВ «Свой путь».  

Биотехнологии будущего. Сегодня весь мир с замиранием сердца говорит о прорыве в использовании стволовых клеток.  

Как стволовые клетки могут помочь в лечении больных? 33-летняя учёный рассказала о своих исследованиях

Как стволовые клетки могут помочь в лечении больных? 33-летняя учёный рассказала о своих исследованиях

Регенеративная медицина в топе перспективных направлений. Специалисты уверяют: это панацея от всех болезней. Белорусские ученые держат руку на пульсе.  

Как стволовые клетки могут помочь в лечении больных? 33-летняя учёный рассказала о своих исследованиях

Маргарита Досина, председатель Совета молодых ученых отделения медицинских наук НАН Беларуси:  
Одно из направлений исследований у нас – поиск различных субстанций, которые в дальнейшем химики приведут до лекарственной формы. Мы смотрим, как стволовые клетки могут помочь ускорить процесс восстановления при той или иной патологии на модели экспериментальных животных. Здесь используется инновационный подход.  

Как стволовые клетки могут помочь в лечении больных? 33-летняя учёный рассказала о своих исследованиях

Маргарита Досина – ученый с высокой планкой. За ее плечами сотня исследований и экспериментов в области космической и патологической физиологий, клеточной биологии и экспериментальной онкологии.

В свои 33 она кандидат биологических наук и председатель Совета молодых ученых Отделения медицинских наук НАН.    

Как стволовые клетки могут помочь в лечении больных? 33-летняя учёный рассказала о своих исследованиях

Маргарита Досина:  
Сегодня в Академии наук большое количество поддержек именно для молодых ученых. Мы можем получать гранты. В частности, я являюсь лауреатом стипендии Президента для молодых ученых. Мы также получили грант ООН. Было бы желание работать.  

Как стволовые клетки могут помочь в лечении больных? 33-летняя учёный рассказала о своих исследованиях

2017-й в Беларуси был объявлен Годом науки. За 365 дней удалось сделать огромный рывок: от археологии до первого отечественного электромобиля.  

Как стволовые клетки могут помочь в лечении больных? 33-летняя учёный рассказала о своих исследованиях

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Науку часто сравнивают с океаном – стихией, во многом неизведанной, но открывающей перед человеком тысячи возможностей. С передовыми разработками напрямую связаны рост нашего благосостояния и интеллектуальное развитие нации. Они определяют в конечном итоге уровень экономической конкурентоспособности государства на международной арене, более того, гарантируют его политический вес в мире. И в таких молодых, динамично развивающихся странах, как Беларусь, наука должна служить еще и опорой государственной идеологии.    

Как стволовые клетки могут помочь в лечении больных? 33-летняя учёный рассказала о своих исследованиях

Как стволовые клетки могут помочь в лечении больных? 33-летняя учёный рассказала о своих исследованиях

Александр Коваленя, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси:  
У нас нет сегодня нефтяной трубы, у нас нет газовой трубы. Всё, что мы делаем, это благодаря своему интеллектуальному ресурсу и рабочим рукам, которые строят свободную, независимую Беларусь.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Маргарита Досина, Александр Коваленя

 
 
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О развитии биотехнологий и белорусской науки рассказали в проекте СТВ «Свой путь».   Биотехнологии будущего. Сегодня весь мир с замиранием сердца говорит о...
 
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