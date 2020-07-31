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Как стволовые клетки могут помочь в лечении больных? 33-летняя учёный рассказала о своих исследованиях
Источник материала: СТВ
О развитии биотехнологий и белорусской науки рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Биотехнологии будущего. Сегодня весь мир с замиранием сердца говорит о прорыве в использовании стволовых клеток.
Регенеративная медицина в топе перспективных направлений. Специалисты уверяют: это панацея от всех болезней. Белорусские ученые держат руку на пульсе.
Маргарита Досина, председатель Совета молодых ученых отделения медицинских наук НАН Беларуси:
Маргарита Досина – ученый с высокой планкой. За ее плечами сотня исследований и экспериментов в области космической и патологической физиологий, клеточной биологии и экспериментальной онкологии.
Маргарита Досина:
2017-й в Беларуси был объявлен Годом науки. За 365 дней удалось сделать огромный рывок: от археологии до первого отечественного электромобиля.
Александр Коваленя, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси:
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Как стволовые клетки могут помочь в лечении больных? 33-летняя учёный рассказала о своих исследованиях
О развитии биотехнологий и белорусской науки рассказали в проекте СТВ «Свой путь». Биотехнологии будущего. Сегодня весь мир с замиранием сердца говорит о...
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