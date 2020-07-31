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От слаженных действий каждого зависит работа всех: как устроена работа белорусских пограничников?
Источник материала: ОНТ
Брестская пограничная группа - одна из старейших в стране и самая крупная по своим масштабам. Под ее охраной находится участок государственной границы с Польшей и Украиной общей протяженностью около 350 километров.
Это, конечно, учебная тревога. Но точь-в-точь повторяет реальную боевую вылазку. И такой сценарий событий не редкость. Обычно сигнал поступает несколько раз за сутки, и «зелёные фуражки» мчатся на боевой пост. Для обнаружения нарушителей в арсенале пограничников есть новейшее оборудование, оптика, средства связи. Всё это в реальном времени позволяет отслеживать обстановку.
Застава – это слаженная армейская команда, основная часть которой служит на защите рубежей. Здесь необходимы скорость, выносливость и сила духа. На участок, где произошла сработка, выезжает тревожная группа. Две минуты на сборы и 15, чтобы добраться до самой дальней точки рубежа.
От слаженных действий зависит работа всей пограничной группы. Потерянная секунда может обернуться пропажей из виду нарушителя, и стоить пограничникам нескольких дней поисков. Но благодаря четвероногим напарникам весь периметр просматривается куда быстрее. Овчарка будет рвать повод, пока не изучит сантиметр за сантиметром и не приведёт к нарушителю.
Главные «нарушители», конечно же, дикие животные. Далее по списку – контрабандисты и эмигранты. Они ради обмана готовы на любые ухищрения: обуть сапоги имитирующие следы животных, запустить дрон с товаром или провезти запрещённый груз под подводой, с помощью акваланга.
Для защиты границы используется стратегическое вооружение сразу в трёх направлениях: вода, воздух, земля. Это быстроходные катера, лёгкая авиация, болотоходы и квадроциклы. Многое – отечественного производства.
Пограничники заставы «Брест» в 1941 году первыми приняли бой. Они держали оборону 32 дня. Сегодня, в мирное время, напоминанием о боевом духе часовых служит увековеченная надпись на стене «Я умираю, но не сдаюсь». Поэтому, на последних метрах нашей Родины служат те, кому нельзя отступать. Кто готов на всё ради безопасности внутри страны и подступах к ней. Именно от воли и мужества пограничников зависит неприкосновенность наших границ, а значит, и наша независимость.
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Брестская пограничная группа - одна из старейших в стране и самая крупная по своим масштабам. Под ее охраной находится участок государственной границы с Польшей и...
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