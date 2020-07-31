От слаженных действий каждого зависит работа всех: как устроена работа белорусских пограничников?

Источник материала: ОНТ

Брестская пограничная группа - одна из старейших в стране и самая крупная по своим масштабам. Под ее охраной находится участок государственной границы с Польшей и Украиной общей протяженностью около 350 километров.

Это, конечно, учебная тревога. Но точь-в-точь повторяет реальную боевую вылазку. И такой сценарий событий не редкость. Обычно сигнал поступает несколько раз за сутки, и «зелёные фуражки» мчатся на боевой пост. Для обнаружения нарушителей в арсенале пограничников есть новейшее оборудование, оптика, средства связи. Всё это в реальном времени позволяет отслеживать обстановку.

Валентин Орловский, инспектор пограничной заставы «Брест»: «Здесь мы наблюдаем за системой, при сработке какого-то участка, поднимается тревожная группа, в течение двух минут они собираются, выдвигаются на сработавший участок, тем самым проверяя его. Определённые камеры, которые смотрят за сигнализационным комплексом, позволяют наблюдать за системой в любое время суток и в любую пору года».

Застава – это слаженная армейская команда, основная часть которой служит на защите рубежей. Здесь необходимы скорость, выносливость и сила духа. На участок, где произошла сработка, выезжает тревожная группа. Две минуты на сборы и 15, чтобы добраться до самой дальней точки рубежа.

Владимир Луговский, инструктор службы собак: «Ты едешь, и ты не знаешь, что там сработало. Либо лось, кабан, либо нарушитель. Ты едешь вслепую. Приезжаешь, проверяешь и уже выявляешь, кто есть кто».

Михаил Римашевский, командир отделения пограничной заставы «Брест»: «Нет однообразия. То у нас дозоры, то часовые на участке границы, различные наряды».

От слаженных действий зависит работа всей пограничной группы. Потерянная секунда может обернуться пропажей из виду нарушителя, и стоить пограничникам нескольких дней поисков. Но благодаря четвероногим напарникам весь периметр просматривается куда быстрее. Овчарка будет рвать повод, пока не изучит сантиметр за сантиметром и не приведёт к нарушителю.

Владимир Луговский, инструктор службы собак: «Собаки обучаются у нас в основном на поиск следов и на задержание нарушителя. Также на задержание нарушителя мы их обучаем, чтобы они наносили минимальный урон нарушителю, чтобы кусали за руку или за ногу».

Главные «нарушители», конечно же, дикие животные. Далее по списку – контрабандисты и эмигранты. Они ради обмана готовы на любые ухищрения: обуть сапоги имитирующие следы животных, запустить дрон с товаром или провезти запрещённый груз под подводой, с помощью акваланга.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы: «Только за последний год нами задержаны нарушители из 22 стран мира. В основном – это люди из Ближневосточного и Северо-Африканского региона. В частности, у нас было больше всего нарушителей из Ирана и Ирака, зачастую попадаются нарушители, которые совершили какое-либо нарушение у себя на родине и скрывались от международного розыска. Кроме того, следует отметить, что нами было найдено только за минувший год более 230 кг наркотиков, которые различными путями пытались доставить в нашу страну».

Для защиты границы используется стратегическое вооружение сразу в трёх направлениях: вода, воздух, земля. Это быстроходные катера, лёгкая авиация, болотоходы и квадроциклы. Многое – отечественного производства.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы: «Автомобиль «Волат», который с успехом заменил машину «Газ-66», которая прежде у нас была. Кроме того, у нас в части имеется и своя авиация. В частности, автожиры и беспилотные летательные комплексы, они позволяют существенно экономить силы и средства при проведении поиска нарушителей границы и оказывают большую помощь пограничникам».

Пограничники заставы «Брест» в 1941 году первыми приняли бой. Они держали оборону 32 дня. Сегодня, в мирное время, напоминанием о боевом духе часовых служит увековеченная надпись на стене «Я умираю, но не сдаюсь». Поэтому, на последних метрах нашей Родины служат те, кому нельзя отступать. Кто готов на всё ради безопасности внутри страны и подступах к ней. Именно от воли и мужества пограничников зависит неприкосновенность наших границ, а значит, и наша независимость.

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