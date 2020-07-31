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Увеличение экспорта и строительство парка аттракционов. О чём говорили с Александром Турчиным на предприятиях Солигорска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предприятия Минской области планируют увеличить экспортные поставки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Об этом шла речь в Солигорске. Губернатор области Александр Турчин посетил ряд промышленных гигантов: швейное предприятие и местную птицефабрику. Здесь не только не снижают производственные темпы, но и в поисках новых партнеров и расширения ассортимента. Например, у птицефабрики открылись перспективы экспортного сотрудничества с арабскими странами.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Встретился губернатор с коллективами. Вопросы ремонта дорог, ЖКХ и строительства детского парка аттракционов. Руководитель области поддержал инициативы.
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Увеличение экспорта и строительство парка аттракционов. О чём говорили с Александром Турчиным на предприятиях Солигорска
Новости Беларуси. Предприятия Минской области планируют увеличить экспортные поставки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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