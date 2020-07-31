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Увеличение экспорта и строительство парка аттракционов. О чём говорили с Александром Турчиным на предприятиях Солигорска

31.07.2020 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предприятия Минской области планируют увеличить экспортные поставки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Увеличение экспорта и строительство парка аттракционов. О чём говорили с Александром Турчиным на предприятиях Солигорска

Об этом шла речь в Солигорске. Губернатор области Александр Турчин посетил ряд промышленных гигантов: швейное предприятие и местную птицефабрику. Здесь не только не снижают производственные темпы, но и в поисках новых партнеров и расширения ассортимента. Например, у птицефабрики открылись перспективы экспортного сотрудничества с арабскими странами.

Увеличение экспорта и строительство парка аттракционов. О чём говорили с Александром Турчиным на предприятиях Солигорска

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
В сложный период предприятия не останавливались. Кто-то работает с различной степенью успеха, но тем не менее и одно, и второе предприятие показывает положительный финансовый результат, что не может не радовать. Люди получали своевременно заработную плату. Поэтому есть перспективы.

Увеличение экспорта и строительство парка аттракционов. О чём говорили с Александром Турчиным на предприятиях Солигорска

Встретился губернатор с коллективами. Вопросы ремонта дорог, ЖКХ и строительства детского парка аттракционов. Руководитель области поддержал инициативы.

Люди в материале: Александр Турчин

 
 
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Новости Беларуси. Предприятия Минской области планируют увеличить экспортные поставки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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