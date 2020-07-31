Власти напоминают: для горячих дискуссий в Минске отведены определённые места

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Городские власти напоминают: для горячих дискуссий и обмена мнениями в Минске отведены определенные места, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Они утверждены решением Мингорисполкома. Площадки оборудованы всем необходимым. А вот выходить за рамки закона не дозволено.