|
Власти напоминают: для горячих дискуссий в Минске отведены определённые места
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Городские власти напоминают: для горячих дискуссий и обмена мнениями в Минске отведены определенные места, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Они утверждены решением Мингорисполкома. Площадки оборудованы всем необходимым. А вот выходить за рамки закона не дозволено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Городские власти напоминают: для горячих дискуссий и обмена мнениями в Минске отведены определенные места, сообщили в программе «Столичные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)