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Власти напоминают: для горячих дискуссий в Минске отведены определённые места

31.07.2020 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Городские власти напоминают: для горячих дискуссий и обмена мнениями в Минске отведены определенные места, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Власти напоминают: для горячих дискуссий в Минске отведены определённые места

Они утверждены решением Мингорисполкома. Площадки оборудованы всем необходимым. А вот выходить за рамки закона не дозволено.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Городские власти напоминают: для горячих дискуссий и обмена мнениями в Минске отведены определенные места, сообщили в программе «Столичные...
 
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