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В выходные на площади Богушевича частично ограничат движение транспорта из-за дорожных работ

31.07.2020 19:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные частично ограничат ограничат движение на площади Богушевича. Там снова будут дорожные работы, сообщает ГАИ Минска.

На площади Богушевича частично ограничат движение транспорта с 23.00 31 июля до 6.00 3 августа. Там будут фрезеровать и укладывать асфальтобетонное покрытие.

Изменится ли в связи с этим движение общественного транспорта на участке, не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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На площади Богушевича частично ограничат движение транспорта с 23.00 31 июля до 6.00 3 августа. Там будут фрезеровать и укладывать асфальтобетонное покрытие.
 
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