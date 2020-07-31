|
В выходные на площади Богушевича частично ограничат движение транспорта из-за дорожных работ
Источник материала: Tut.by
В выходные частично ограничат ограничат движение на площади Богушевича. Там снова будут дорожные работы,
На площади Богушевича частично ограничат движение транспорта с 23.00 31 июля до 6.00 3 августа. Там будут фрезеровать и укладывать асфальтобетонное покрытие.
Изменится ли в связи с этим движение общественного транспорта на участке, не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На площади Богушевича частично ограничат движение транспорта с 23.00 31 июля до 6.00 3 августа. Там будут фрезеровать и укладывать асфальтобетонное покрытие.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)