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Романчук: Неподдельно стремление «не быть скотом»

31.07.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный экономист – про исторический митинг Тихановской на Бангалор.


Фото Игоря Мелешко

– «Давай разрушим эту тюрьму!», – пишет Ярослав Романчук. – Патриотично до дрожи. Проникновенно до комка в горле. Эмоционально до слёз. Жизнерадостно от единения. Солнечно от улыбок. Позитивно от правды. Гармонично от справедливости. Достойно от народности. Благородно от стремления к свободе. Неподдельно стремление «не быть скотом». Оптимистично от народного пробуждения. Вкусно от предвкушения воли. Бесспорно – за перемены.

Беларусь зреет на глазах. Страна-тюрьма не устраивает. Государство-Левиафан достало. Бюрократия абрыдла. Высокомерие и хамство Вертикали надоело. Ложь и лицемерие задолбали. Левиафан головного мозга получает удар под дых. Поперёк горла стоит холуйство и лизоблюдство. Люди исповедуются в грехе потаканию Злу.

Хочется правды-матки. Хочется людьми звацца. Мерзко быть на побегушках у номенклатурных начальников. Противно бояться и терпеть оскорбления сверху. Стыдно за то, какую страну мы оставляет детям. Позорно за страну, которую мы создали для стариков.


Сегодня в Беларуси вопрос не в том, рухнут ли стены. Да, они обязательно рухнут. Вопрос, когда. Главное, чтобы разрушение стен в Беларуси не привело к жертвам. Главное, чтобы на обломках старого не появились строители новых стен. Главное, чтобы сразу же после разрушения старых стен, освобождения от оков строительство нового было в руках профессиональных, честных, патриотичных людей.

Тех, для кого свобода, собственность и солидарность – личная моральная основа жизни.
 
 
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Известный экономист – про исторический митинг Тихановской на Бангалор.
 
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