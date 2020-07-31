Романчук: Неподдельно стремление «не быть скотом»

Фото Игоря Мелешко





пишет Ярослав Романчук. – Патриотично до дрожи. Проникновенно до комка в горле. Эмоционально до слёз. Жизнерадостно от единения. Солнечно от улыбок. Позитивно от правды. Гармонично от справедливости. Достойно от народности. Благородно от стремления к свободе. Неподдельно стремление «не быть скотом». Оптимистично от народного пробуждения. Вкусно от предвкушения воли. Бесспорно – за перемены. – «Давай разрушим эту тюрьму!», –Ярослав Романчук. – Патриотично до дрожи. Проникновенно до комка в горле. Эмоционально до слёз. Жизнерадостно от единения. Солнечно от улыбок. Позитивно от правды. Гармонично от справедливости. Достойно от народности. Благородно от стремления к свободе. Неподдельно стремление «не быть скотом». Оптимистично от народного пробуждения. Вкусно от предвкушения воли. Бесспорно – за перемены.





Беларусь зреет на глазах. Страна-тюрьма не устраивает. Государство-Левиафан достало. Бюрократия абрыдла. Высокомерие и хамство Вертикали надоело. Ложь и лицемерие задолбали. Левиафан головного мозга получает удар под дых. Поперёк горла стоит холуйство и лизоблюдство. Люди исповедуются в грехе потаканию Злу.





Хочется правды-матки. Хочется людьми звацца. Мерзко быть на побегушках у номенклатурных начальников. Противно бояться и терпеть оскорбления сверху. Стыдно за то, какую страну мы оставляет детям. Позорно за страну, которую мы создали для стариков.