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Романчук: Неподдельно стремление «не быть скотом»
Источник материала: Партизан
Известный экономист – про исторический митинг Тихановской на Бангалор.
Фото Игоря Мелешко
– «Давай разрушим эту тюрьму!», –
Беларусь зреет на глазах. Страна-тюрьма не устраивает. Государство-Левиафан достало. Бюрократия абрыдла. Высокомерие и хамство Вертикали надоело. Ложь и лицемерие задолбали. Левиафан головного мозга получает удар под дых. Поперёк горла стоит холуйство и лизоблюдство. Люди исповедуются в грехе потаканию Злу.
Хочется правды-матки. Хочется людьми звацца. Мерзко быть на побегушках у номенклатурных начальников. Противно бояться и терпеть оскорбления сверху. Стыдно за то, какую страну мы оставляет детям. Позорно за страну, которую мы создали для стариков.
Сегодня в Беларуси вопрос не в том, рухнут ли стены. Да, они обязательно рухнут. Вопрос, когда. Главное, чтобы разрушение стен в Беларуси не привело к жертвам. Главное, чтобы на обломках старого не появились строители новых стен. Главное, чтобы сразу же после разрушения старых стен, освобождения от оков строительство нового было в руках профессиональных, честных, патриотичных людей.
Тех, для кого свобода, собственность и солидарность – личная моральная основа жизни.
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Известный экономист – про исторический митинг Тихановской на Бангалор.
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