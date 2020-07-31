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Ходатайства за Бабарико в КГБ подали более 30 человек, в том числе Алексиевич, Цеслер и Маханько

31.07.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ходатайства о личном поручительстве за Виктора Бабарико для изменения ему меры пресечения, несмотря на задержания тех, кто хотел это сделать, смогли подать более 30 человек. Кроме того, адвокаты Виктора Бабарико передали в КГБ ходатайства о личном поручительстве за экс-претендента в президенты, подписанные Нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич, художником Владимиром Цеслером и директором Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс» Натальей Маханько, рассказали TUT.BY защитники Александр Пыльченко и Дмитрий Лаевский.


Александр Пыльченко и Дмитрий Лаевский. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Алексиевич, Цеслер и Маханько — одни из лучших представителей литературы, искусства и благотворительной сферы, и все люди, которые нашли в себе мужество прийти в КГБ с ходатайством о поручительстве, продемонстрировали свою гражданскую позицию и солидарность, — отмечают Пыльченко и Лаевский.

При посещении Виктора Бабарико в СИЗО сегодня утром защитники рассказали ему о задержаниях людей, которые три дня назад хотели подать в КГБ ходатайства об изменении ему меры пресечения. По словам адвокатов, Виктор Бабарико возмущен и шокирован тем, что такое возможно.

— Виктор Дмитриевич возмущен этими задержаниями и шокирован тем, что человек, пришедший в госорган подать обращение, которое предусмотрено законом, может оказаться арестованным и получить даже не штраф, а «сутки». Это беспрецедентно. В то же время Виктор Дмитриевич выразил огромную благодарность всем людям за такую поддержку — прежде всего тем, кто пришел подать ходатайство, и в особенности тем, кто беспочвенно пострадал за реализацию законного права, — рассказали Пыльченко и Лаевский.

Адвокаты считают, что задержание журналистов неприемлемо в принципе, ведь они выполняют свою работу, а задержание граждан, пришедших подать обращение о личном поручительстве в правоохранительный орган, — это не только несовместимо с конституционным правом на подачу обращений, но и нарушает право на защиту Виктора Бабарико, ведь аресты людей, готовых стать поручителями, препятствуют защите в вопросе аргументации изменения меры пресечения.


Защитники также рассказали об условиях содержания Виктора Бабарико в СИЗО: у него есть проблемы с получением питьевой воды, которую он заказывает из магазина СИЗО.

 — В связи с этим хочется выразить мнение, что право человека получить питьевую воду не может ограничиваться ни при каких обстоятельствах. И надеемся, что администрация СИЗО не допустит препятствий для получения нашим подзащитным питьевой воды, а если такие препятствия возникли — надеемся, что они будут незамедлительно устранены, — отмечают Пыльченко и Лаевский.
 
 
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Ходатайства о личном поручительстве за Виктора Бабарико для изменения ему меры пресечения, несмотря на задержания тех, кто хотел это сделать, смогли подать более 30...
 
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