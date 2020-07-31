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Дискуссии и активности на свежем воздухе. Форум «Олимпия» открылся на берегу Ислочи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Спортивно-интеллектуальный форум «Олимпия» открылся 31 августа на берегу Ислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2020 году фестиваль проходит под девизом «За Беларусь». На одной площадке собрались молодые люди со всех уголков страны, разных профессий и с активной жизненной позицией. В Воложинском районе находится съемочная группа СТВ.
Юлия Стриго, корреспондент:
Безусловно, церемония открытия фестиваля была красочной – это парад спортсменов, поднятие флагов и, конечно же, зажжение огня. Представление команд особенно поразили МЧС и МАЗ.
Еще днем мы успели пообщаться с ребятами. Нашлись те, кто не пропустил ни одного фестиваля, и те, кто будет участвовать в конкурсах впервые. Есть и самый многочисленный состав – команда Республиканского молодежного поезда «Беларусь. Моладзь. Натхненне». Ее состав на днях вернулся из путешествия по всей Беларуси, наполненного полезными инициативами.
После торжественного открытия участники форума приступили к созданию метрового полотна, на котором разместился девиз нынешнего фестиваля «За Беларусь». Также здесь работали интерактивные площадки и фотозоны. Желающие даже смогли отправить открытки.
Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:
Сегодня на форуме также присутствует и вип-десант. Без них не обходится ни одна встреча. В этот раз среди гостей: заместитель премьер-министра Беларуси, председатель Минского облисполкома, министр образования. Именно с ними молодежь сможет обсудить насущные проблемы и предложить собственные проекты.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
И сейчас проходит, пожалуй, самое главное событие этих двух дней – открытый диалог между активной молодежью и людьми, которые сегодня принимают важные решения на государственном уровне. Тема дискуссии звучит как «Беларусь вчера, сегодня, завтра».
После открытого диалога ребята большим составом проведут вечер у костра, а уже 1 августа им предстоит пройти проверку на физподготовку, эрудированность и творческий потенциал. Например, участники «Олимпии» сразятся в чемпионате по футболу, сплаву на байдарках и перетягиванию каната. Также пройдет интеллектуальный турнир и деловая игра «Азбука гражданина». В завершении фестиваля – награждение победителей конкурса.
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Новости Беларуси. Спортивно-интеллектуальный форум «Олимпия» открылся 31 августа на берегу Ислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году...
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