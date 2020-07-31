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Дискуссии и активности на свежем воздухе. Форум «Олимпия» открылся на берегу Ислочи

31.07.2020 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спортивно-интеллектуальный форум «Олимпия» открылся 31 августа на берегу Ислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году фестиваль проходит под девизом «За Беларусь». На одной площадке собрались молодые люди со всех уголков страны, разных профессий и с активной жизненной позицией. В Воложинском районе находится съемочная группа СТВ. 

С места проведения фестиваля на прямую связь со студией выходит Юлия Стриго. 

Дискуссии и активности на свежем воздухе. Форум «Олимпия» открылся на берегу Ислочи

Юлия Стриго, корреспондент:
Открытие 15-го форума активной молодежи прошло масштабно. Сюда приехали порядка 600 человек. Это активные студенты и работающая молодежь. В целом фестиваль включает в себя три основных направления: спортивное, творческое и образовательное. Фестиваль пройдет два дня.

Дискуссии и активности на свежем воздухе. Форум «Олимпия» открылся на берегу Ислочи

Безусловно, церемония открытия фестиваля была красочной это парад спортсменов, поднятие флагов и, конечно же, зажжение огня. Представление команд особенно поразили МЧС и МАЗ.

Дискуссии и активности на свежем воздухе. Форум «Олимпия» открылся на берегу Ислочи

Еще днем мы успели пообщаться с ребятами. Нашлись те, кто не пропустил ни одного фестиваля, и те, кто будет участвовать в конкурсах впервые. Есть и самый многочисленный состав команда Республиканского молодежного поезда «Беларусь. Моладзь. Натхненне». Ее состав на днях вернулся из путешествия по всей Беларуси, наполненного полезными инициативами. 

Дискуссии и активности на свежем воздухе. Форум «Олимпия» открылся на берегу Ислочи

Дискуссии и активности на свежем воздухе. Форум «Олимпия» открылся на берегу Ислочи

После торжественного открытия участники форума приступили к созданию метрового полотна, на котором разместился девиз нынешнего фестиваля «За Беларусь». Также здесь работали интерактивные площадки и фотозоны. Желающие даже смогли отправить открытки.

Дискуссии и активности на свежем воздухе. Форум «Олимпия» открылся на берегу Ислочи

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:
В этом году мы приглашали наши молодые семьи с детьми. Потому что как раз выходные, лето – хороший повод провести время вместе. У нас будет работать специальная детская площадка, где детки смогут с нашими волонтерами поиграть в настольные игры, поразукрашивать и весело провести время, пока взрослые будут обсуждать вопросы государственной молодежной политики.

Дискуссии и активности на свежем воздухе. Форум «Олимпия» открылся на берегу Ислочи

Сегодня на форуме также присутствует и вип-десант. Без них не обходится ни одна встреча. В этот раз среди гостей: заместитель премьер-министра Беларуси, председатель Минского облисполкома, министр образования. Именно с ними молодежь сможет обсудить насущные проблемы и предложить собственные проекты. 

Дискуссии и активности на свежем воздухе. Форум «Олимпия» открылся на берегу Ислочи

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
То, что такие мероприятия происходят, – это важно. Молодежь себя позиционирует как очень мощная созидательная сила, которая должна быть в каждом государстве, особенно мы ценим, что она есть – настоящая, красивая, мощная, образованная, талантливая молодежь Беларуси. Сегодня здесь, на свежем воздухе, всегда идет такой искренний, чистый, открытый диалог по всей проблематике – любые вопросы, которые будут интересовать молодежь, мы будем стараться на них ответить.

Дискуссии и активности на свежем воздухе. Форум «Олимпия» открылся на берегу Ислочи

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Причем эта практика у нас постоянная. Если мы приезжаем в регионы, у нас обязательно какие-то встречи проходят. Если мы открываем молодежную столицу, обязательно проходит открытый диалог. Сейчас мы проводили Республиканский молодежный поезд – тоже была соответствующая встреча. Кстати, там родилась идея продолжить эту традицию и сделать поезд традиционным. Поэтому, я думаю, что этот открытый, откровенный диалог идет на пользу всем. В первую очередь нашей стране, потому что всем нам вместе строить будущее с нашей прекрасной молодежью.

Дискуссии и активности на свежем воздухе. Форум «Олимпия» открылся на берегу Ислочи

И сейчас проходит, пожалуй, самое главное событие этих двух дней открытый диалог между активной молодежью и людьми, которые сегодня принимают важные решения на государственном уровне. Тема дискуссии звучит как «Беларусь вчера, сегодня, завтра».

После открытого диалога ребята большим составом проведут вечер у костра, а уже 1 августа им предстоит пройти проверку на физподготовку, эрудированность и творческий потенциал. Например, участники «Олимпии» сразятся в чемпионате по футболу, сплаву на байдарках и перетягиванию каната. Также пройдет интеллектуальный турнир и деловая игра «Азбука гражданина». В завершении фестиваля награждение победителей конкурса. 

Подробности – в видеоматериале.

Люди в материале: Александра Гончарова, Игорь Петришенко, Игорь Карпенко

 
 
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Новости Беларуси. Спортивно-интеллектуальный форум «Олимпия» открылся 31 августа на берегу Ислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году...
 
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