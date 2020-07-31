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«Кросс решает всё». Как прошли полевые испытания в Кубке Беларуси по троеборью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Ратомке продолжается Кубок Беларуси памяти Героя Советского Союза Льва Доватора. Сильнейшего на этом турнире выявляют представители троеборья, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участвуют как взрослые спортсмены, так юниоры и юниорки, юноши и девушки.
31 июля атлеты соревновались в самой опасной составляющей троеборья – полевых испытаниях. Дистанция в 5 километров с разнообразными препятствиями. Причем для разного возраста участников и лошадей была и разная сложность маршрута.
Одной из тех, кто уложился в тайминг и прошел кросс без штрафных очков, несмотря на потерю подковы между барьерами, была представительница Минской области Валерия Сушинская. Она выступала на лошади Гленвиль.
Валерия Сушинская, участница соревнований:
К слову, лошадям здесь особое внимание. Перед и после старта осмотр у ветеринара, обливание водой, чтобы расслабить мышцы и снять напряжение. Тут же на месте и подковы, если нужно, поправят. Наездники соревнуются сразу на нескольких лошадях. Например, Марина Иванова, представляющая Могилевскую область, каждому четвероногому партнеру ставит разную цель.
Марина Иванова, участница соревнований:
Соревноваться в Ратомку приехали спортивные пары из трех областей: Минской, Гомельской и Могилевской. Завтра у участников финальный день – конкур (преодоление препятствий).
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Новости Беларуси. В Ратомке продолжается Кубок Беларуси памяти Героя Советского Союза Льва Доватора. Сильнейшего на этом турнире выявляют представители...
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