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Поссорился с женой, выпил алкоголь и заказал такси: хроника событий смертельного ДТП под Слуцком

31.07.2020 20:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поссорился с женой, выпил алкоголь и заказал такси: хроника событий смертельного ДТП под Слуцком

ЗЛАЯ СУДЬБА. Слуцкий район. Вблизи деревни Василинки произошла трагическая развязка истории с участием 50-летнего жителя Солигорска. За короткий промежуток времени он успел совершить череду фатальных ошибок. Первой была ссора с женой. Вторая – алкоголь. Среди ночи выпивший мужчина заказал через интернет-такси.

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В четвёртом часу водитель привёз его на автозаправочную станцию. Максим, так зовут шофёра, рассказал корреспонденту «Тревожной кнопки», что хотел разменять на АЗС деньги. Пассажир остался ждать в машине. «Рено Логан» принадлежит таксопарку. Водитель опрометчиво оставил ключ в замке зажигания. Когда вернулся на стоянку, машины на месте не оказалось. Примерно в 3:40 Максим позвонил в милицию и сообщил об угоне. Вскоре местонахождение «Рено» было установлено.

Машина двигалась в сторону Минска. Экипаж дорожно-патрульной службы начал преследование. Трагическая развязка погони произошла на глазах у инспекторов, едва, не став роковой, и для них. Уже в Слуцком районе, на 98-м километре автодороги Р23 пьяный солигорчанин не справился с управлением. В 4:15 «Рено» на скорости 150 километров в час врезался в разделительное ограждение. Следом произошло столкновение со служебной машиной. Офицеры уцелели. А вот такси загорелось. Угонщик погиб на месте происшествия. От заправки, на которой мужчина допустил предпоследнюю ошибку, он отъехал всего на 30 километров.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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ЗЛАЯ СУДЬБА. Слуцкий район. Вблизи деревни Василинки произошла трагическая развязка истории с участием 50-летнего жителя Солигорска. За короткий промежуток...
 
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