Ольга Алейникова: если государство может позволить себе трансплантацию костного мозга, то это развитое государство

Источник материала: СТВ

О развитии медицины в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь».

Сегодня Беларусь в топе стран мира по количеству врачей на душу населения. А в 90-х, когда СССР развалился на куски, на колени стала и великая модель советского здравоохранения. «Утечка» мозгов, стеклянные шприцы, многоразовые иглы, полупустые полки в аптеках.





Борьба с онкологией. Белорусские протоколы лечения считаются одними из самых прорывных в мире. Три десятка лет назад диагноз «острый лейкоз» был приговором. Из 100 малышей выживали лишь 10.

Читайте также:

«Конец 70-ых – там ноль был выживаемости!» Алейникова рассказала об успехах детской онкогематологии

«Через две недели она умирала на моих руках». Как Алейникова стала онкогематологом из-за цыганской девочки

Алейникова о РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии: «Мы всегда были под патронажем Президента»





Сегодня из 100 больных детей выживают 90. Врачи Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии дают таким ребятам шанс на будущее.





Год назад здесь же открылась уникальная лаборатория генетических биотехнологий. Специалисты уверяют: она станет спасательным кругом для детей с острым лимфобластным лейкозом, даже в тех случаях, когда медицина бессильна.





Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Деньги тратятся огромные. Если государство может позволить себе трансплантацию костного мозга, это говорит о том, что это развитое государство.