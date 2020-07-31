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Ольга Алейникова: если государство может позволить себе трансплантацию костного мозга, то это развитое государство
Источник материала: СТВ
О развитии медицины в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Сегодня Беларусь в топе стран мира по количеству врачей на душу населения. А в 90-х, когда СССР развалился на куски, на колени стала и великая модель советского здравоохранения. «Утечка» мозгов, стеклянные шприцы, многоразовые иглы, полупустые полки в аптеках.
Борьба с онкологией. Белорусские протоколы лечения считаются одними из самых прорывных в мире. Три десятка лет назад диагноз «острый лейкоз» был приговором. Из 100 малышей выживали лишь 10.
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Сегодня из 100 больных детей выживают 90. Врачи Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии дают таким ребятам шанс на будущее.
Год назад здесь же открылась уникальная лаборатория генетических биотехнологий. Специалисты уверяют: она станет спасательным кругом для детей с острым лимфобластным лейкозом, даже в тех случаях, когда медицина бессильна.
Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
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Ольга Алейникова: если государство может позволить себе трансплантацию костного мозга, то это развитое государство
О развитии медицины в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь». Сегодня Беларусь в топе стран мира по количеству врачей на душу населения. А в 90-х, когда СССР...
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