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Ольга Алейникова: если государство может позволить себе трансплантацию костного мозга, то это развитое государство

31.07.2020 22:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О развитии медицины в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь».  

Сегодня Беларусь в топе стран мира по количеству врачей на душу населения. А в 90-х, когда СССР развалился на куски, на колени стала и великая модель советского здравоохранения. «Утечка» мозгов, стеклянные шприцы, многоразовые иглы, полупустые полки в аптеках. 

Ольга Алейникова: если государство может позволить себе трансплантацию костного мозга, то это развитое государство

Борьба с онкологией. Белорусские протоколы лечения считаются одними из самых прорывных в мире. Три десятка лет назад диагноз «острый лейкоз» был приговором. Из 100 малышей выживали лишь 10.  

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Ольга Алейникова: если государство может позволить себе трансплантацию костного мозга, то это развитое государство

Сегодня из 100 больных детей выживают 90. Врачи Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии дают таким ребятам шанс на будущее.  

Ольга Алейникова: если государство может позволить себе трансплантацию костного мозга, то это развитое государство

Год назад здесь же открылась уникальная лаборатория генетических биотехнологий. Специалисты уверяют: она станет спасательным кругом для детей с острым лимфобластным лейкозом, даже в тех случаях, когда медицина бессильна.  

Ольга Алейникова: если государство может позволить себе трансплантацию костного мозга, то это развитое государство

Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:   
Деньги тратятся огромные. Если государство может позволить себе трансплантацию костного мозга, это говорит о том, что это развитое государство.  

Люди в материале: Вадим Щеглов, Ольга Алейникова

 
 
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О развитии медицины в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь».   Сегодня Беларусь в топе стран мира по количеству врачей на душу населения. А в 90-х, когда СССР...
 
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