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Мужчина упал с крыши восьмиэтажного дома и выжил

31.07.2020 22:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина упал с крыши восьмиэтажного дома и выжил

В Шэньчжэне (Китай) мужчина выжил после падения с крыши восьмиэтажного дома. Как информирует Daily Mail, он приземлился на автомобиль, а после скатился на асфальт.

Инцидент произошел 28 июля. Во время часа пик 21-летний мужчина по фамилии Чжан упал с крыши. По свидетельствам очевидцев, он выглядел нормально, словно не получил травм. Китаец поднялся самостоятельно, сел на тротуар и просидел на месте около десяти минут. Вскоре его забрали медики. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Один из очевидцев уточнил, что Чжан поднялся сам, но вскоре у него изменился цвет лица. Также мужчина сильно потел. Другой свидетель произошедшего отметил, что молодой человек не погиб благодаря крыше автомобиля – речь о минивэне с плоской и гладкой крышей.

Полиция расследует случившееся.

Фото: Pear Video

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В Шэньчжэне (Китай) мужчина выжил после падения с крыши восьмиэтажного дома. Как информирует Daily Mail, он приземлился на автомобиль, а после скатился на асфальт....
 
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