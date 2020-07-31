Мужчина упал с крыши восьмиэтажного дома и выжил

Источник материала: ОНТ

В Шэньчжэне (Китай) мужчина выжил после падения с крыши восьмиэтажного дома. Как информирует Daily Mail, он приземлился на автомобиль, а после скатился на асфальт.

Инцидент произошел 28 июля. Во время часа пик 21-летний мужчина по фамилии Чжан упал с крыши. По свидетельствам очевидцев, он выглядел нормально, словно не получил травм. Китаец поднялся самостоятельно, сел на тротуар и просидел на месте около десяти минут. Вскоре его забрали медики. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Один из очевидцев уточнил, что Чжан поднялся сам, но вскоре у него изменился цвет лица. Также мужчина сильно потел. Другой свидетель произошедшего отметил, что молодой человек не погиб благодаря крыше автомобиля – речь о минивэне с плоской и гладкой крышей.

Полиция расследует случившееся.

Фото: Pear Video

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