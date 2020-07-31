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Чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике. Что происходит на стадионе «Динамо» в Минске?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по легкой атлетике продолжается в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ранее соревнования проходили у Дворца спорта и на улице Калиновского. Теперь атлеты выясняют отношения на главной арене страны.
Максим Мелещеня, корреспондент:
Сегодня определятся победители в нескольких дисциплинах. Для любителей предусмотрен отдельный забег.
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по легкой атлетике продолжается в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ранее соревнования проходили у Дворца спорта и...
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