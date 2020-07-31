Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии

Источник материала: ОНТ

В Португалии с рельсов сошел высокоскоростной поезд. В результате аварии погибли два человека, еще 50 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на португальские СМИ.

Согласно имеющимся данным, авария произошла неподалеку от поселка Сори в округе Коимба. Поезд выехал из Лиссабона около часа дня по местному времени и следовал в город Порту, расположенный на севере страны.

В момент катастрофы в поезде находились 282 человека Жертвами аварии стали по меньшей мере два человека, еще 50 пострадали. Также в своей кабине оказался заблокирован машинист поезда.

Железнодорожное движение было временно приостановлено, причины и масштабы трагедии устанавливаются. Согласно данным газеты Publico причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка.

Фото: EPA-EFE / Paulo Cunha

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram