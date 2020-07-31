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Убившего и расчленившего минчанку иностранца приговорили к 14 годам

31.07.2020 22:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Убившего и расчленившего минчанку иностранца приговорили к 14 годам

Иностранца, убившего и расчленившего жительницу Минска, приговорили к 14 годам лишения свободы. Такое решение сегодня вынес Минский городской суд, передает БЕЛТА.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Как сообщается, обвиняемый был признан виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.139 Уголовного кодекса («Убийство»), и приговорен к 14 годам колонии усиленного режима. При этом суд признал мужчину невиновным в изнасиловании, за отсутствием состава преступления.

Также с обвиняемого в пользу потерпевших будут взысканы 220 тыс. белорусских рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, 2 января в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы. В ходе проведения работ на берегу Свислочи они достали из воды спортивную сумку с конечностями человека внутри. Спустя некоторое время сотрудники милиции установили личность женщины. Само тело погибшей 37-летней минчанки было обнаружено в одном из домов по ул. Романовская Слобода в Минске.

Согласно предоставленным следователями данным, в конце декабря мужчина выпивал вместе со знакомой. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате которого обвиняемый напал на женщину и задушил её. Чтобы скрыть следы преступления он расчленил тело жертвы и упаковал часть конечностей в сумке, которую он выбросил в реку. После этого он попытался скрыться, однако был задержан спустя несколько дней.

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Теги: Минск
 
 
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Иностранца, убившего и расчленившего жительницу Минска, приговорили к 14 годам лишения свободы. Такое решение сегодня вынес Минский городской суд, передает БЕЛТА....
 
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