В Воложинском районе открылся спортивно-образовательный форум «Олимпия»

Источник материала: ОНТ

Не скучают в эти минуты и на берегу Ислочи в Воложинском районе. Здесь открылся спортивно-образовательный форум «Олимпия». Его девиз «За Беларусь!».

На берегу Ислочи в палаточном городке разместились более шестисот молодых людей. И сейчас они дискутируют на тему настоящего, будущего и прошлого страны.

Это самая многочисленная дискуссия проекта Белорусского союза молодёжи. И она проходит не только в живом, но и в онлайн формате. Поэтому если кто-то не смог попасть на форум, может оставить свой вопрос в онлайн-приёмной БРСМ. Организаторы обещают найти ответы на все вопросы, интересующие молодёжь.

Вечер в палаточном городке завершится лишь за полночь. Впереди у ребят песни у костра и масштабный оpen-air «Разам за Беларусь». А это дискотека под открытым небом, выступление ди-джееев и кавербендов.

Второй день станет завершающим. И будет посвящён состязаниям. С самого утра начнут работу спортивные и творческие площадки. Уже к обеду каждая из 13-ти команд удивит своими кулинарными способностями, дальше сплав на байдарках, перетягивание каната, футбол, волейбол и конечно интеллектуальный турнир. В индивидуальном и командном зачёте участники удостоятся и заслуженных наград.

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