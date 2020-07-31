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Ситуация на белорусско-российской границе: комментарий Госпогранкомитета

31.07.2020 23:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Государственный пограничный комитет продолжает следить за ситуацией на белорусско-российской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Напомним, ранее в некоторых пунктах пропуска образовались пробки, причем в обоих направлениях. Так, например, в Дубровенском районе очередь из автомобилей выстроилась на 5 километров.

Ситуация на белорусско-российской границе: комментарий Госпогранкомитета

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Госпогранкомитет фиксирует многочисленные обращения. Сотрудники выехали на место. При этом в нашем погранкомитете заявляют, что белорусская сторона к данным фактам отношения не имеет. Наши пограничники работают в штатном режиме.

Ситуация на белорусско-российской границе: комментарий Госпогранкомитета

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь продолжает отслеживать обстановку, складывающуюся на белорусско-российском участке границы. Дежурная служба фиксирует многочисленные обращения лиц и грузоперевозчиков с жалобами на протяженные очереди при пересечении внутренней границы Союзного государства.

Обращаем внимание, что с нашей стороны никаких препятствий нормальному функционированию этого участка границы нет и с работой белорусских пограничков имеющиеся трудности никак не связаны.

Люди в материале: Антон Бычковский

 
 
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Новости Беларуси. Государственный пограничный комитет продолжает следить за ситуацией на белорусско-российской границе, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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