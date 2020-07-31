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Ситуация на белорусско-российской границе: комментарий Госпогранкомитета
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Государственный пограничный комитет продолжает следить за ситуацией на белорусско-российской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, ранее в некоторых пунктах пропуска образовались пробки, причем в обоих направлениях. Так, например, в Дубровенском районе очередь из автомобилей выстроилась на 5 километров.
Госпогранкомитет фиксирует многочисленные обращения. Сотрудники выехали на место. При этом в нашем погранкомитете заявляют, что белорусская сторона к данным фактам отношения не имеет. Наши пограничники работают в штатном режиме.
Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Обращаем внимание, что с нашей стороны никаких препятствий нормальному функционированию этого участка границы нет и с работой белорусских пограничков имеющиеся трудности никак не связаны.
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Новости Беларуси. Государственный пограничный комитет продолжает следить за ситуацией на белорусско-российской границе, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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