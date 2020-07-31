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Завершился чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Кто стал лучшим?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Командный кубок у Бреста! Завершился чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последний день соревнований комплекты наград разыграли стрелки-мужчины из малокалиберного пистолета.
Победу одержал Илья Дасько. В малокалиберной винтовке сильнейшим стал Владимир Чернов. Он стрелял лучше, чем Юрий Щербацевич и Илья Чергейко.
А Виталий Бубнович вместе с сыном Олегом в составе команды Минской области взяли первое место в командной стрельбе из малокалиберной винтовки.
Владимир Чернов, победитель чемпионата Беларуси в стрельбе из малокалиберной винтовки:
Ближайший старт у наших стрелков в Гродно. Всего же за 5 дней в чемпионате приняли участие 150 спортсменов. Они разыграли 12 комплектов наград.
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Новости Беларуси. Командный кубок у Бреста! Завершился чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последний день соревнований...
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