ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У конкурса БРЕНД ГОДА новый юридический статус

18.08.2025 16:41 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Первый на белорусском рынке конкурс в сфере маркетинга и брендинга БРЕНД ГОДА получил новый юридический статус. Теперь организатором выступает ООО “БРЕНД ГОДА”, собственником которого является Марина Чечковская. Более 10 лет она занимала должность креативного директора проекта.

Решение о выкупе прав на конкурс было принято зимой 2025 года, а в марте сделка была завершена. Одним из условий сделки стала полная независимость от прежнего владельца. Все товарные знаки конкурса зарегистрированы на нового собственника в Национальном центре интеллектуальной собственности.


Компания намерена сохранять и повышать высокие стандарты конкурса, а также развивать сферу маркетинга и брендинга в Беларуси:

— БРЕНД ГОДА уже больше 20 лет является площадкой для признания лучших проектов, профессионалов и брендов. Новый статус конкурса — это новые возможности. Мы сохраним дух конкурса, ценности и социальную миссию и приложим все усилия, чтобы проект принёс еще больше пользы для профессионального сообщества, — отмечает Марина Чечковская.

Новый сезон конкурса стартует уже в сентябре. Всего за историю проекта больше 560 белорусских и зарубежных брендов получили профессиональное признание, экспертную оценку и рекомендации ведущих специалистов отрасли.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый на белорусском рынке конкурс в сфере маркетинга и брендинга БРЕНД ГОДА получил новый юридический статус. Теперь организатором выступает ООО "БРЕНД ГОДА",...
 
Новости дня
Новости разные
 
Betera везет эмоции! Ищите BETERATRUCK на дорогах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика