У конкурса БРЕНД ГОДА новый юридический статус
Первый на белорусском рынке конкурс в сфере маркетинга и брендинга БРЕНД ГОДА получил новый юридический статус. Теперь организатором выступает ООО “БРЕНД ГОДА”, собственником которого является Марина Чечковская. Более 10 лет она занимала должность креативного директора проекта.
Решение о выкупе прав на конкурс было принято зимой 2025 года, а в марте сделка была завершена. Одним из условий сделки стала полная независимость от прежнего владельца. Все товарные знаки конкурса зарегистрированы на нового собственника в Национальном центре интеллектуальной собственности.
Компания намерена сохранять и повышать высокие стандарты конкурса, а также развивать сферу маркетинга и брендинга в Беларуси:
— БРЕНД ГОДА уже больше 20 лет является площадкой для признания лучших проектов, профессионалов и брендов. Новый статус конкурса — это новые возможности. Мы сохраним дух конкурса, ценности и социальную миссию и приложим все усилия, чтобы проект принёс еще больше пользы для профессионального сообщества, — отмечает Марина Чечковская.
