











"Закрытие границ повлияло на инвестиционную активность. В январе 30 компаний строили реальные планы по инвестированию в парк в 2020 году, но многие из них поставили проекты на паузу. В этом году удалось зарегистрировать в качестве резидентов восемь компаний. Планируем, что до конца года еще семь вступят в "Великий камень", - сказал Сергей Вайтеховский.





Сейчас в индустриальном парке 63 резидента. Объем заявленных инвестиций - свыше $1 млрд. "Более 10 стран мира участвуют в капитале этих резидентов, в том числе Беларусь, Китай, США, Швейцария, Германия. 70% компаний имеют производственный характер. Они работают в самых разных сферах: электроники, машиностроения, новых материалов, фармацевтики, выпуска медицинских изделий. Есть резиденты, которые занимаются научно-исследовательскими разработками и проектами в сфере услуг", - отметил заместитель гендиректора.





Более $200 млн уже было вложено в строительство в "Великом камне" дорог, системы газо- и электроснабжения, очистки бытовых вод и др. "Мы создали достаточно широкие возможности для реализации проектов бизнесом: как на земельном участке, где уже подведена вся инфраструктура, так и в готовых современных производственных и офисных помещениях. Такие помещения у нас занимают уже 95 тыс. кв.м", - добавил Сергей Вайтеховский.



