Платформа «Голос»: объединит ли она избирателей и сработает ли против Лукашенко?

онлайн-платформе «Голос» избирателям предлагают пошаговую инструкцию, как в день голосования сделать фото бюллетеня с выбором и отправить в чат с ботом. Система подсчитает результаты по каждому участку. Накануне президентских выборов в Беларуси запустили «беспрецедентный проект по защите голосов». Наизбирателям предлагают пошаговую инструкцию, как в день голосования сделать фото бюллетеня с выбором и отправить в чат с ботом. Система подсчитает результаты по каждому участку.





Об онлайн-платформе активно рассказывают штабы Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.





По состоянию на 1 августа там зарегистрировались порядка 600 тысяч человек.





UDF.BY поинтересовался у экспертов, как они оценивают перспективы платформы. поинтересовался у экспертов, как они оценивают перспективы платформы.





«Власти могут каким-то образом просто заблокировать этот сайт»





Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии отметил, что нужно учитывать несколько нюансов.





«Во-первых, будет ли платформа работать? Власти могут каким-то образом просто заблокировать этот сайт, чтобы он не функционировал. Но допустим, платформа будет работать. Но она не решает главных задач. «Голос» решает лишь задачу демонстрации альтернативного подсчета голосов. Но не является инструментом защиты голосов. Платформа является только политическим инструментом, но не юридическим и не правовым», – сказал Усов.





Добавим, что из слов госсекретаря Совета Безопасности Андрея Равкова на заседании ЦИК после задержания российских боевиков следует, что власти не исключают отключения интернета в день выборов – в случае «угрозы безопасности страны».





Почему Усов считает «Голос» политическим инструментом?





«Если благодаря этой платформе озвучат альтернативные итоги голосования, это может подтолкнуть людей к непризнанию официальных результатов выборов, а также стать толчком для уличных протестов. Других механизмов защиты голосов просто нет», – отметил политолог.





Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) добавил, что новый электронный механизм заменяет то, что уже практиковалось на разных выборах раньше, когда наблюдатели озвучивали альтернативные данные голосования.





«Альтернативные данные голосования могут укрепить ряды противников Лукашенко»









Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии отметил, что, по его мнению, платформа «Голос» может эффективно сработать.





«Если верить провластным социологам, то на всех альтернативных кандидатов отводится всего около 10% голосов. А избирателей у нас около 7 миллионов. Конечно, я не думаю, что на этой платформе удастся сконцентрировать 3,5 миллиона человек. Но даже если будет больше миллиона – это весьма существенная заявка. Даже если бы удалось собрать на платформе «Голос» 700-800 тысяч человек, то это уже значительно больше количества голосов, которые власть собирается отвести альтернативным кандидатам», – сказал Марголин.





Кроме того, может сработать другой фактор.





«Надо иметь в виду, что в основном с платформой будут работать жители крупных городов. Может так получиться, что избиратели некоторых участков могут сконцентрироваться на платформе почти полностью – и реальные результаты голосования станут очевидны», – считает Марголин.





По мнению члена политсовета ОГП, онлайн-платформа является серьезной угрозой для действующей власти.





«Любая визуализация большинства позволяет осознать свою силу. Альтернативные данные голосования могут укрепить ряды противников Лукашенко. И чем больше людей смогут зафиксировать свою позицию, тем больше шансов, что после выборов будет создано массовое движение, которое будет отстаивать результаты голосования ненасильственными методами», – полагает Марголин.