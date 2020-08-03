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Мнение: Власти своими обвинениями делают из Статкевича Кастуся Калиновского
Источник материала: Партизан
Несмотря на всю абсурдность предъявляемых лидеру партии «Народная Грамада» Николаю Статкевичу обвинений, белорусские власти будут добиваться дальнейшей его изоляции от избирателей.
Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил координатор движения
Мигурский убежден: белорусские власти боятся Статкевича.
«Статкевич как пример несгибаемости для остальных белорусов. А ведь и правда - Статкевич против государства, и он выигрывает беспрецедентную битву», - отметил он.
В свете сложившихся в Беларуси условий Мигурский недоумевает, как еще сопредседателя партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца «не подвязали к своим идиотским фантазиям».
«Власти еще сложно сформулировать правдоподобное окончательное обвинение, но в любом случае она будет добиваться дальнейшей изоляции Николая Статкевича от электората. С одной стороны, Статкевич стал символом мужества, что формирует устойчивое нарастание протестных настроений. С другой стороны, есть расчет на запугивание обывателя. Но власть, возможно, и не понимает, что таким образом превращает личность Статкевича в своеобразное знамя для белорусов, в нового Кастуся Калиновского», - подчеркивает собеседник «Политринга».
Опять же, обращает внимание Мигурский, многие уже привыкли к тому, что Николай Статкевич подвергается травле со стороны власти, часто находится в застенках.
«Но от этого менее значимой личностью он не становится. Практически один оппозиционер своей принципиальной неуступчивостью ломает характеристику власти как сильной и перспективной. На самом деле белорусская власть труслива, лжива и бесперспективна. У нее весьма призрачное будущее, она потеряла доверие не только у народа, но и стала нерукопожатной для сильных мира сего. И если диктатор и сейчас прорвется на новый срок, нас ожидает весьма проблемное существование (речь идет об основной массе народа). Развитые государства и так наше руководство не жаловали, поэтому и в дальнейшем проблемы с интеграцией, инвестициями инновационного характера, сжатие рынков, возможно, падение курса белорусского рубля, девальвация», - добавил он.
Мигурский убежден: осложнившиеся отношения с Россией, причем, на пустом месте, приведут к усугублению экономической ситуации, новым войнам на экономическом фронте, возможны проблемы с передвижением рабочей силы.
«Недооценивать ситуацию в данном с чае с Николаем Статкевичем, Павлом Северинцем, Сергеем Тихановским и десятками менее известных сидельцев властям ради запугивания электората не стоит. Бумеранг», - подытожил он.
Напомним, ночью 29 июля под Минском были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании «Вагнер», еще один человек был задержан на юге страны. Все они служат в ЧВК Вагнера и являются россиянами. Как сообщил 30 июля Следственный комитет, задержанные «вагнеровцы» и Николай Статкевич проходят в рамках одного уголовного дела.
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Несмотря на всю абсурдность предъявляемых лидеру партии «Народная Грамада» Николаю Статкевичу обвинений, белорусские власти будут добиваться дальнейшей его...
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