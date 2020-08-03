Мнение: Власти своими обвинениями делают из Статкевича Кастуся Калиновского









«За Свободу» по Могилевской области Петр Мигурский, комментируя обвинения Статкевичу в связях с «вагнеровцами». Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил координатор движенияпо Могилевской области Петр Мигурский, комментируя обвинения Статкевичу в связях с «вагнеровцами».





Мигурский убежден: белорусские власти боятся Статкевича.





«Статкевич как пример несгибаемости для остальных белорусов. А ведь и правда - Статкевич против государства, и он выигрывает беспрецедентную битву», - отметил он.





В свете сложившихся в Беларуси условий Мигурский недоумевает, как еще сопредседателя партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца «не подвязали к своим идиотским фантазиям».





«Власти еще сложно сформулировать правдоподобное окончательное обвинение, но в любом случае она будет добиваться дальнейшей изоляции Николая Статкевича от электората. С одной стороны, Статкевич стал символом мужества, что формирует устойчивое нарастание протестных настроений. С другой стороны, есть расчет на запугивание обывателя. Но власть, возможно, и не понимает, что таким образом превращает личность Статкевича в своеобразное знамя для белорусов, в нового Кастуся Калиновского», - подчеркивает собеседник «Политринга».





Опять же, обращает внимание Мигурский, многие уже привыкли к тому, что Николай Статкевич подвергается травле со стороны власти, часто находится в застенках.

«Но от этого менее значимой личностью он не становится. Практически один оппозиционер своей принципиальной неуступчивостью ломает характеристику власти как сильной и перспективной. На самом деле белорусская власть труслива, лжива и бесперспективна. У нее весьма призрачное будущее, она потеряла доверие не только у народа, но и стала нерукопожатной для сильных мира сего. И если диктатор и сейчас прорвется на новый срок, нас ожидает весьма проблемное существование (речь идет об основной массе народа). Развитые государства и так наше руководство не жаловали, поэтому и в дальнейшем проблемы с интеграцией, инвестициями инновационного характера, сжатие рынков, возможно, падение курса белорусского рубля, девальвация», - добавил он.





Мигурский убежден: осложнившиеся отношения с Россией, причем, на пустом месте, приведут к усугублению экономической ситуации, новым войнам на экономическом фронте, возможны проблемы с передвижением рабочей силы.

«Недооценивать ситуацию в данном с чае с Николаем Статкевичем, Павлом Северинцем, Сергеем Тихановским и десятками менее известных сидельцев властям ради запугивания электората не стоит. Бумеранг», - подытожил он.

Напомним, ночью 29 июля под Минском были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании «Вагнер», еще один человек был задержан на юге страны. Все они служат в ЧВК Вагнера и являются россиянами. Как сообщил 30 июля Следственный комитет, задержанные «вагнеровцы» и Николай Статкевич проходят в рамках одного уголовного дела.